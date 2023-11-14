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Melovin ексклюзивно розкрив подробиці своєї хвороби

Марія Тупік
14 листопада 2023, 12:09
Щодня з 6:30 до 09:30 на телеканалі "1+1 Україна" глядачів головного ранкового проєкту країни "Сніданок з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України.
MELOVIN
MELOVIN / Сніданок з 1+1

Сьогодні у "Сніданку з 1+1" ведучі Людмила Барбір та Руслан Сенічкін мали ексклюзивну розмову з українським співаком та композитором MELOVIN. Вчора співак шокував своїх прихильників новиною про невиліковну хворобу, яку виявили в нього лікарі. Ніяких подробиць стосовно свого діагнозу MELOVIN не розкривав, але сьогодні для глядачів "Сніданку з 1+1" MELOVIN вперше розповів про свою хворобу.

"В мене цукровий діабет. У 26 років. Це генетична хвороба і в мене вона спадкова. Це трохи страшно. 99% людей дізнаються про цю хворобу випадково, коли приходять до лікаря діагностувати щось інше. Така сама історія сталася й в мене. Всі помічали, що в мене постійно стрибала вага. Зараз я схуд на 15 кілограмів. Але, не дивлячись ні на що, я себе фантастично почуваю", - відверто розповів MELOVIN.

Також ведучі поцікавились, чому саме співак вирішив винести цю особисту історію на загал.

"Мені постійно кажуть, що я завжди повинен про щось мовчати. Я так не вважаю. Коли ти ділишся своєю проблемою, це спонукає інших або теж не мовчати, або зайнятися своїм здоров’ям, або зрозуміти що ти в цьому світі такий не один. Я також підіймав теми фізичного та ментального здоров’я. На той самий цукор стрес дуже впливає і це жахливо. Але з цим треба навчитися жити. Так, це повна зміна твого харчування. Я не харчуюсь тими звичними для себе продуктами. З цукром розпрощався назавжди. Це було спочатку проблемою. Але з часом ти знаходиш собі замінники. Я міряю цукор 6 разів на день. В мене пальці болять вже від того вимірювання. Але динаміка хвороби дуже позитивна", - поділився співак.

Також про прем’єру нової пісні MELOVIN, про нацвідбір Євробачення, про трансформацію у зовнішності, психотерапію та хейтерів дивіться у повному сюжеті сьогоднішнього ефіру "Сніданок з 1+1".

Ранок зі "Сніданком з 1+1" – це свіжі актуальні новини та події, експертні думки та поради, що налаштовують на продуктивний день. Не пропустіть щодня проєкт з 6:30 до 9:30 на телеканалі "1+1 Україна" та на YouTube, а також "Сніданок. Вихідний" у суботу та неділю з 7:00 до 9:30. Також переглянути проєкт можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

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