"Меладзе, часом, не про вас співав?": Заворотнюк похвасталася засмаглим тілом на турецькому курорті

Модель-мандрівниця знайшла марсіанські землі на березі земного моря.
Модель і блогерка Анна Заворотнюк багато подорожує світом, а фотографіями з екзотичний місць ділиться на своїй сторінці в Instagram.
На літній відпочинок дівчина вирушила на популярний турецький курорт в місті Бодрум на південному заході країни. Там, на скелястому березі Егейського моря Заворотнюк-молодша вирішила похвалитися підтягнутим тілом і нескінченно довгими ногами.
У коричневому бікіні без бретелей модель позувала, сидячи на омиваних морем каменях. Дівчині дуже сподобалася ця локація для зйомки, адже їй здається, що місцевість схожа на поверхню Марса.
Однак у шанувальників, дивлячись на блогерку, виникає асоціація не з інопланетянкою. У коментарях її називають "тропиканою-жінкою", як однойменній пісні Валерія Меладзе.
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