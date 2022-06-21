"Меладзе, часом, не про вас співав?": Заворотнюк похвасталася засмаглим тілом на турецькому курорті

Анна Заворотнюк в бікіні знялася на пляжі Бодрума / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель і блогерка Анна Заворотнюк багато подорожує світом, а фотографіями з екзотичний місць ділиться на своїй сторінці в Instagram.

На літній відпочинок дівчина вирушила на популярний турецький курорт в місті Бодрум на південному заході країни. Там, на скелястому березі Егейського моря Заворотнюк-молодша вирішила похвалитися підтягнутим тілом і нескінченно довгими ногами.

У коричневому бікіні без бретелей модель позувала, сидячи на омиваних морем каменях. Дівчині дуже сподобалася ця локація для зйомки, адже їй здається, що місцевість схожа на поверхню Марса.

Однак у шанувальників, дивлячись на блогерку, виникає асоціація не з інопланетянкою. У коментарях її називають "тропиканою-жінкою", як однойменній пісні Валерія Меладзе.

Анна Заворотнюк в бікіні знялася на пляжі Бодрума / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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