Меладзе і Брежнєва розпродають права на всі свої російськомовні пісні

На сайті для музикантів можна купити права на будь-яку пісню Віри Брежнєвої російською мовою.

Костянтин Меладзе, Віра Брежнєва / instagram.com/ververa

Російські медіа публікують інформацію про те, що композитор українського походження Костянтин Меладзе, а також його дружина-українка, співачка Віра Брежнєва, вирішили продати права на свої російськомовні пісні.

Як повідомив Телеграм-канал "Секрети шоубізу", за інформацією журналістів, на сайті для музикантів виявилися майже всі відомі композиції виконавиці, в тому числі і хіт "Любов врятує світ".

"Також купити можна і права на пісні групи "ВІА Гра" — з усіх екс-учасниць колективу їх могла виконувати лише Брежнєва.

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Нагадаємо, раніше співачка Віра Брежнєва, яка довгий час виступала в країні-агресорі Росії, а також з якоїсь причини вважалася там російською співачкою, випустила новий кліп українською мовою.

Раніше співачка чітко позначила свою проукраїнську позицію, зайнялася волонтерством, а також вирішила продати свою російську нерухомість і повернутися до Києва.

Тепер же вона показала свій новий кліп, де з'явилася в абсолютно несподіваному образі, а саме змінила свій колір волосся з блондинки на брюнетку.

Напередодні виявилося, що розкішний триповерховий особняк Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе у Підмосков'ї виставлений на продаж за нечувану суму.

Також на російському телебаченні продовжують вправлятися в комічному "вирізанні" неугодних з ефіру. Наприклад епізод популярного серіалу, де ключовою фігурою стала Віра Брежнєва, обкорнали так, що сюжет втратив будь-який сенс.

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