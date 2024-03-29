Маша Єфросиніна розповіла, що не треба їсти, щоб мати гарний вигляд

Маша Єфросиніна розкрила незвичайний секрет.

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Маша Єфросиніна поділилася секретом колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Відома українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна поділилася іронічним постом, в якому представила свій спосіб виглядати краще.

Як написала селебріті на своїй сторінці в Instagram, ведуча повідомила, що найкращий спосіб виглядати краще - це не їсти себе. "Знаєте, що потрібно перестати їсти, щоб мати кращий вигляд? Себе", - написала вона.

Підписники знаменитості підтримали її та погодилися, що це найкращий спосіб.

Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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Нагадаємо, раніше українська співачка Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.

Раніше також Єфросиніна зізналася, що болісно сприймає той факт, що вже стільки часу не може відвідати свою малу Батьківщину, де поховані її бабуся і дідусь, батько, і спогади про український Крим.

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