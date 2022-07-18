"Марсу потрібні люди": Ілон Маск пояснив, чому став батьком дев'ятьох дітей

Ілон Маск / Reuters / Joshua Reith / flickr.com

Легендарний бізнесмен-інноватор (і найбагатша людина в світі на даний момент) Ілон Маск став батьком вже дев'яти дітей заради майбутньої колонізації Марса. Таку екстравагантну версію озвучив його друг Марк Кьюбан на подкасті Full Send.

"Я такий: Чувак, вітаю, скільки у тебе буде?". А він надсилає мені повідомлення:" Марсу потрібні люди"", — розповів він.

За його словами, історія сталася ще до того, як у Маска народився син X Æ A-12 в шлюбі з співачки Граймс.

На даний момент відомо, що у Маска є дев'ятеро дітей. Від першої дружини Джастін Вілсон, з якою Ілон познайомився в Канаді під час навчання в Королівському університеті в Онтаріо, у нього Близнюки Гріффін і Ксав'є, а також тройнята — Даміан, Саксон і Кай.

У шлюбі зі співачкою Граймс у нього народилися син X Æ A-12 і дочка Екза Дарк Сайдеріл, яку народила для пари сурогатна мати.

Буквально нещодавно стало відомо, що у Маска вже після розлучення зі співачкою народилися близнюки від співробітниці його компанії Neuralink.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що старший син Маска, Ксав'є оголосив себе трансгендерною жінкою.

Юнак каже, що закінчив оформляти документи по зміні статі та імені. І тепер він хоче, щоб його називали Вівієн Джена Вілсон.

"Я більше не живу зі своїм біологічним батьком, і не бажаю бути пов'язаною з ним ні в якому вигляді або формі", - сказав він.

До того американська співачка і актриса Дженніфер Лопес представила свою 14-річну дочку (за народженням) Еммі Марібель Муньіс, як гендерно нейтральну особистість.

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