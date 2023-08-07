Марія Бурмака розкрила подробиці роману з молодшим на 10 років чоловіком

Бурмака зізналася, що спершу сумнівалася, чи варто давати шанс цим відносинам.

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Марія Бурмака розповіла про роман з молодим програмістом / колаж: Главред, фото: instagram.com/mariaburmaka

Українська співачка, Народна артистка України Марія Бурмака приховує подробиці свого особистого життя. Відомо, що зараз вона перебуває у відносинах, проте вона навідріз відмовляється назвати хоч ім'я таємничого обранця.

Втім, у своєму недавньому інтерв'ю для каналу "Балючі теми" вона розповіла про свій п'ятирічний роман з чоловіком, який був молодший за неї на 10 років. "Ми разом жили близько п'яти років, і це були дуже веселі стосунки", - зазначає артистка.

За словами Бурмаки чоловік на ім'я Віктор почав до неї залицятися, але вона довго відмовляла йому в увазі. Потім він приїхав до неї в якості програміста, і тоді співачка змогла розгледіти його краще. "Він прийшов, а я дивлюся на нього і думаю: "Боже, який красивий". Вії, очі, кудряве волосся. Такий дуже зовні яскравий був. Закохалася досить швидко, почали разом жити", - згадує вона.

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Чоловік переїхав до співачки після того, як вона травмувалася на зйомках: "Я на зйомках каталася на ковзанах, упала і зламала плече. Він приїхав у травмпункт, у мене рука з гіпсом, я не можу розшнурувати собі все. Він привіз мене додому, шнурочки розшнурував, і потім якось так сталося, що він і лишився".

Марія Бурмака не стала уточнювати, з якої причини закінчився її роман з Віктором. Однак цілком очевидно, що колишні кохані розлучилися на мажорній ноті - артистка зазначає, що він завжди був надійним, і вона може звернутися до нього за допомогою навіть зараз.

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