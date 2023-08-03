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Прем'єр-міністр Канади Трюдо розлучається: 5 рідкісних фактів про його шлюб

Анна Підгорна
3 серпня 2023, 14:02 оновлено 3 серпня, 14:11
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18 років разом, троє дітей та яскрава кар'єра на двох - Джастін Трюдо і Софі Грегуар закрили величезний розділ в своєму особистому і соціальному житті.
Джастін Трюдо та Софі Грегуар з дітьми
Джастін Трюдо і Софі Грегуар розлучаються / колаж: Главред, фото: instagram.com/sophiegregoiretrudeau, ua.depositphotos.com

2 серпня 2023 року 23-ий прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що він та його дружина, громадська діячка Софі Грегуар-Трюдо, розлучаються через 18 років шлюбу. Офіційна заява з'явилася на його сторінці в Instagram.

"Софі та я хочемо поділитися з вами новиною про те, що ми, після довгих змістовних і складних бесід, прийняли рішення розлучитися. Ми залишаємося в близьких сімейних відносинах з глибокою любов'ю і повагою один до одного і до всього, що ми побудували і будемо продовжувати будувати. Заради добробуту наших дітей ми просимо вас поважати наше та їхнє приватне життя. Дякую", - написав Трюдо.

В офіційному коментарі представника прем'єр-міністра для журналу People повідомляється, що пара вже підписала угоду про роздільне проживання. "Вони працювали над тим, щоб всі юридичні та етичні кроки щодо їх рішення про розставання були зроблені, і будуть продовжувати рухатися в цьому напрямку в майбутньому", - повідомляє прес-служба.

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Главред розкриє цікаві факти про улюблену пару Канади.

1. Софі та Джастін познайомилися, коли були ще дітьми. Вона була однокласницею молодшого брата майбутнього прем'єр-міністра Мішеля, і часто бувала в їхньому будинку. У 2005 році, коли Трюдо і Грегуар офіційно стали чоловіком і дружиною, жінка зізналася виданню Maclean's, що була закохана в майбутнього обранця з дитинства.

Джастін Трюдо та Софі Грегуар
Джастін Трюдо і Софі Грегуар в юності / instagram.com/sophiegregoiretrudeau

2. Після дитинства, проведеного разом, Софі і Джастін зустрілися лише в червні 2003 року, коли йому було 32, а їй - 28. Вона написала йому на електронну пошту, але він проігнорував її, адже не хотів нічого серйозного. Однак майбутнє подружжя продовжувало стикатися на світських заходах, поки Трюдо не усвідомив, що хоче бути з Грегуар. Софі стала зображати недоторкану, але все ж з часом здалася. Їх перше побачення пройшло спершу в ресторанчику афганської кухні, потім - в караоке-барі, де пара співала пісні The Beatles і Елтона Джона.

3. У жовтні 2004 року відбулися заручини Грегуар і Трюдо. А в травні 2005 року - весілля. Це була невеличка церемонія для сім'ї та друзів, бо молодята не хотіли влаштовувати величезний світський раут. Все обмежилося традиційним католицьким вінчанням в церкві Сент-Мадлен-д'утремон в Монреалі, і вечерею, на якій, до речі, за бажанням нареченої, не було весільного торта. Софі зазначила, що це громіздке чудовисько, як правило, на весіллях ніхто не їсть, а замовляти торт, просто щоб зробити гарне фото, вона не захотіла. Замість цього на святковій вечері подавали різні порційні десерти, чай і каву.

4. У Трюдо і Грегуар троє дітей: син Ксав'є Джеймс Трюдо (нар. 18 жовтня 2007), донька Елла-Грейс Маргарет Трюдо (нар. 5 лютого 2009) і син Адріан Грегуар Трюдо (нар. 28 лютого 2014). Софі - єдина дитина в сім'ї, і спершу не планувала ставати багатодітною мамою, але Джастін переконав її в тому, щоб завести велику сім'ю.

Джастін Трюдо та Софі Грегуар з дітьми
Джастін Трюдо та Софі Грегуар з дітьми / instagram.com/sophiegregoiretrudeau

5. Софі Грегуар ніколи не була офіційно оформлена як перша леді Канади, що дало їй більше свободи у своїй діяльності. Вона не приступала до офіційних обов'язків, але справно виконувала їх, якщо того вимагав протокол. В інших випадках, вона вважала за краще бути просто "дружиною прем'єр-міністра", а не першою леді. Справа в приватності: Трюдо завжди намагався розмежувати будинок і роботу, так як переконаний, що його обов'язки повинен виконувати він, якщо вже він обрав шлях політика, а не його сім'я.

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