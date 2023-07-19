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Марічка Падалко оголосила про новий сімейний статус

Анна Підгорна
19 липня 2023, 18:23 оновлено 19 липня, 18:24
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У зв'язку з успіхами Єгора Соболєва на фронті, нове "звання" отримала і сама ведуча.
Марічка Падалко, Єгор Соболєв
Марічка Падалко розповіла про нове звання Єгора Соболєва / колаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

Ведуча ТСН на 1+1 Марічка Падалко на початку повномасштабної війни в Україні стала дружиною військового - її чоловік, журналіст, політик і громадський діяч Єгор Соболєв, пішов захищати нашу країну в лавах ЗСУ.

Чоловік уклав контракт з підрозділом територіальної оборони ще в серпні 2021 року, а місяцем раніше пройшов військові збори у складі однієї з бригад ЗСУ, де отримав військову спеціальність. За словами Падалко, Соболєв передчував війну, і готувався до неї.

Він брав участь у визволенні Ірпеня, і продовжує знаходиться на фронті. Ведуча горда успіхами чоловіка. Їх відзначають і командири Соболєва.

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Так днями на своїй сторінці в Instagram Падалко розповіла, що змінює сімейний статус у зв'язку з військовою службою чоловіка - Єгору Соболєву дали офіцерське звання.

"Маю відтепер новий сімейний статус - дружина офіцера", - пише Марічка Падалко. У коментарях підписники ведучої дякують її чоловікові за службу та бажають йому сильного янгола-охоронця, а Україні - перемоги.

Єгор Соболєв
Марічка Падалко розповіла про нове звання Єгора Соболєва / instagram.com/marichkapadalko

Раньше Періс Хілтон захейтили за незручні фото з сином - Барбі-мама, як сама світська левиця називає себе, нібито незграбно тримає дитину, через що недоброзичливці засумнівалися в її любові і прихильності до первістка.

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