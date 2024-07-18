"Мама сказала, що це фотошоп": волонтерка показала, який вигляд Олена Зеленська має в реальному житті

У мережі з'явилося "живе" фото першої леді України.

https://glavred.net/stars/mama-skazala-chto-eto-fotoshop-volonter-pokazala-kak-elena-zelenskaya-vyglyadit-v-realnoy-zhizni-10581674.html Посилання скопійоване

Який вигляд має Олена Зеленська в житті / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Українська волонтерка Марія Данильченко сфотографувалася з дружиною президента України Володимира Зеленського - Оленою Зеленською під час проведення майстер-класу для дітей в інклюзивному таборі "Космотабір", де перша леді брала участь у заході.

На своїй сторінці в Instagram Марія опублікувала спільне фото із Зеленською і показала, який вигляд вона має в реальному житті.

відео дня

Зазначимо, перша леді обрала для події вишиванку і свої улюблені штани-палаццо, які вже стали її фірмовою родзинкою в образах.

"Мама сказала, що це фотошоп, але я вас запевняю, що ні. Неймовірний день, чудові знайомства і плани на майбутнє", - написала Данильченко.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Олена Зеленська - останні новини за темою

Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку із символічним підтекстом.

А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред