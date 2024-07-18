"Мама сказала, що це фотошоп": волонтерка показала, який вигляд Олена Зеленська має в реальному житті

Українська волонтерка Марія Данильченко сфотографувалася з дружиною президента України Володимира Зеленського - Оленою Зеленською під час проведення майстер-класу для дітей в інклюзивному таборі "Космотабір", де перша леді брала участь у заході.
На своїй сторінці в Instagram Марія опублікувала спільне фото із Зеленською і показала, який вигляд вона має в реальному житті.
Зазначимо, перша леді обрала для події вишиванку і свої улюблені штани-палаццо, які вже стали її фірмовою родзинкою в образах.
"Мама сказала, що це фотошоп, але я вас запевняю, що ні. Неймовірний день, чудові знайомства і плани на майбутнє", - написала Данильченко.
Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
Олена Зеленська - останні новини за темою
Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку із символічним підтекстом.
А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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