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"Мама сказала, що це фотошоп": волонтерка показала, який вигляд Олена Зеленська має в реальному житті

Еліна Чигис
18 липня 2024, 14:05
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У мережі з'явилося "живе" фото першої леді України.
Олена Зеленська Який вигляд має
Олена Зеленська в житті / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Українська волонтерка Марія Данильченко сфотографувалася з дружиною президента України Володимира Зеленського - Оленою Зеленською під час проведення майстер-класу для дітей в інклюзивному таборі "Космотабір", де перша леді брала участь у заході.

На своїй сторінці в Instagram Марія опублікувала спільне фото із Зеленською і показала, який вигляд вона має в реальному житті.

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Зазначимо, перша леді обрала для події вишиванку і свої улюблені штани-палаццо, які вже стали її фірмовою родзинкою в образах.

"Мама сказала, що це фотошоп, але я вас запевняю, що ні. Неймовірний день, чудові знайомства і плани на майбутнє", - написала Данильченко.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Хто така Олена Зеленська?

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку із символічним підтекстом.

А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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