Син Віктора Павлика потрапив до лікарні з сильними болями

Дружина співака поділилася страхами перед страшним сімейним захворюванням.
Дружина Віктора Павлика і блогерка Катерина Репяхова опублікувала на своїй сторінці в Instagram тривожні фото з лікарні. Зараз з сином вона знаходиться в Ізраїлі.
За розповідями Репяховой, вночі у маленького Міші піднялася температура, він підволочував ніжку, яка розпухла в коліні. Схвильована мама вирушила в пункт надання першої медичної допомоги.
Там, поки у дитини взяли аналізи і робили рентген, дружина Павлика розповіла, що в їхній родині бували випадки остеомієліту - захворювання, що характеризується некротичними процесами в кістках.
На щастя, страшний діагноз не підтвердився - запальних процесів в нозі малюка не виявилося. Йому прописали знеболююче і відпустили з мамою додому.
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