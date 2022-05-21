Син Віктора Павлика потрапив до лікарні з сильними болями

Син Павлика і Репяхової потрапив до лікарні з підозрою на хворобу кісток / instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павлика і блогерка Катерина Репяхова опублікувала на своїй сторінці в Instagram тривожні фото з лікарні. Зараз з сином вона знаходиться в Ізраїлі.

За розповідями Репяховой, вночі у маленького Міші піднялася температура, він підволочував ніжку, яка розпухла в коліні. Схвильована мама вирушила в пункт надання першої медичної допомоги.

Там, поки у дитини взяли аналізи і робили рентген, дружина Павлика розповіла, що в їхній родині бували випадки остеомієліту - захворювання, що характеризується некротичними процесами в кістках.

На щастя, страшний діагноз не підтвердився - запальних процесів в нозі малюка не виявилося. Йому прописали знеболююче і відпустили з мамою додому.

Син Павлика і Репяхової потрапив до лікарні з підозрою на хворобу кісток / instagram.com/repyahovakate

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