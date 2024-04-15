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Кохана, з твоїм днем: Галкін показав Пугачову зблизька і привітав її з днем народження

Олена Кюпелі
15 квітня 2024, 14:43оновлено 15 квітня, 16:27
Максим Галкін з любов'ю привітав Аллу Пугачову з днем народження.
Галкін зворушливо привітав Пугачову з днем народження
Галкін зворушливо привітав Пугачову з днем народження / Колаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Відомий російський комік Максим Галкін, який публічно засуджує страшне вторгнення РФ в Україну і виїхав з країни-окупанта, опублікував фото своєї дружини, легендарної російської співачки Алли Пугачової.

На своїй сторінці в Instagram, комедіант виклав фото Примадонни, де близько показав обличчя артистки, її м'яку посмішку, а також красиві сині очі. "Кохана, з твоїм днем", - написав він.

Галкін не став закривати коментарі і там багато людей, серед яких і знамениті артисти, бажали Аллі Пугачовій здоров'я і вітали її з днем народження.

Хто такий Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

Зокрема, українська артистка Світлана Лобода також привітала Пугачову з її 75-річним ювілеєм.

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Зазначимо, ранішеМаксим Галкін показав архівні кадри програми "Краще всіх!", ведучим якої він був на російському "Первом канале". Комік подякував усім, хто працював із ним над цим проєктом.

Нагадаємо, раніше Галкін опублікував відео, на якому він сидить зі склянкою віскі в руці. За словами Галкіна, він трохи "перепив віскі" і побажав ізраїльським ППО удачі на івриті. А в підписі написав: "в очікуванні".

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