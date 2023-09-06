Ліза і Гаррі не від Галкіна: батьком дітей Пугачової виявився її фаворит - ЗМІ

Співак Савін, який виринув з небуття, претендує на роль улюбленця Примадонни.

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РосЗМІ пустили чутки про те, що Максим Галкін - не біологічний батько Гаррі і Лізи / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова і Максим Галкін не приховують, що їхні діти, двійня Ліза і Гаррі Галкіни, народилися в 2013 році від сурогатної матері. При цьому біологічний матеріал належав співачці і коміку, так що біологічно вони рідні.

Втім, цієї інформації жовтій пресі країни-окупанта виявилося недостатньо. Днями маловідомий російський співак Сергій Савін, який в 2011 році здобув перемогу на музичному шоу Примадонни "Проєкт А", заявив, що під час участі в конкурсі отримував від Пугачової знаки уваги, як чоловік, мовляв шлюб Алли Борисівни з Галкіним - просто піар. Їй було дуже самотньо і вона обрала співака своїм фаворитом.

Після цього скандальне інтерв'ю Савіна стало обростати небилицями, як сніжний ком. Наприклад, батьківство Лізи і Гаррі приписують Сергію. Так інше видання країни-окупанта отримало коментар нібито від близького оточення Пугачової і Галкіна: "Ми свічку не тримали, але ну дуже схожі молодші діти Пугачової на Савіна. Причому чим старше, тим сильніше".

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Що ж стосується самого Савіна, який скинув чергову інформаційну бомбу на сім'ю Примадонни, то розкривати карти про дітей Пугачової не наважився, але хейтерів Алли Борисівни заінтригував.

"Я не вважаю можливим коментувати особисте життя, особливо Пугачової. Але якщо чутки будуть множитися, готовий здати ДНК-тест", - заявив Сергій Савін. У його словах тут же розгледіли впевненість у власній причетності до сім'ї співачки.

Співак Сергій Савін - колишній фаворит Алли Пугачової і претендент на батьківство Гаррі і Лізи / колаж: Главред, фото: instagram.com/sergeysavinofficial

Раніше, на зло хейтерам, Галкін показав кохану Пугачову в розкішному образі. Разом пара спостерігала, як їхні діти граються з молодшою донькою Крістіни Орбакайте.

Також комік висміяв музичного критика "отСосєдова", який довгі роки працював в Україні, а тепер став одним з найвідданіших рупорів кремля та поширює роспропаганду.

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