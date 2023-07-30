"Лихоманка та втрата свідомості": Ксенія Мішина загриміла в лікарню

Зірка "Кріпосної" поскаржилася на дороге медичне обслуговування.

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Ксенія Мішина потрапила в лікарню з отруєнням / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина шокувала шанувальників знімками з лікарні - вранці на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на яких лежить на лікарняному ліжку з крапельницею в руці.

Як з іронією зазначила артистка, її організм вирішив влаштувати їй вихідний. Правда, з не дуже приємними наслідками. Вчора вдень Мішиній потрібна була допомога лікарів, так як у неї з'явилися симптоми гострого харчового отруєння.

Вона зізналася, що всьому виною неякісні устриці і морепродукти. Через них акторка весь день провела під крапельницями, а вночі її "штормило" і лихоманило. На щастя, до сьогоднішнього ранку Ксенія вже відчувала себе досить добре щоб повернутися додому.

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У сторіс Мішина попередила фанатів бути більш уважними до свого здоров'я, тому що лікування їй, схоже, обійшлося в досить кругленьку суму.

Втім, воно мало свій вражаючий ефект. Після харчового отруєння і медичних процедур у акторки все ще залишилися сили дотримуватися своїх ранкових ритуалів. Наприклад, вона показала, як робить вакуум живота, який забезпечує їй бездоганний рельєфний прес.

Ксенія Мішина потрапила в лікарню з отруєнням / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Раніше українська прима-балерина Катерина Кухар зізналася, що їй пропонували посаду міністра культури України, від якої, на розчарування шанувальників, вона відмовилася.

Також в мережі з'явилося відео, як Кароль станцювала в ресторані з чоловіком, яким виявився учасник шоу Танці з зірками Дмитро Жук. Син Тіни танців мами не оцінив.

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