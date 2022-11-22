Лідера Red Hot Chili Peppers застукали з молодшою його на 35 років українською акторкою

Ентоні Кідіс влаштував українській красуні побачення в одному з ресторанчиків Лос-Анджелеса.
Американський співак і лідер гурту Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс відомий своїм бурхливим особистим життям. 60-річний рокер жодного разу не був одружений, проте про його любовні пригоди ходять легенди.
Відомо, що, як і багато інших старих ловеласів, Кідіс надає перевагу молодим дівчатам модельної зовнішності. Нещодавно співака застукали на побаченні з Мариною Мазепою - українською акторкою, яка досягає успіху у своїй кар'єрі в Голлівуді.
Музиканта і 25-річну акторку зняли папараці, коли ті обідали на літньому майданчику одного з ресторанів в Лос-Анджелесі. Пара себе вела спокійно і впевнено, не ховала облич від фотокамер, і просто продовжувала їсти і розмовляти. Фотографіями поділилися Daily Mail. Поки достовірно не відомо, чи було побачення Кідіса і Мазепи дружнім, діловим або романтичним.
Ймовірним романом з Мариною Мазепою Ентоні Кідіс побив свій власний рекорд - він старший за подругу на 35 років. Раніше він зустрічався з австралійською моделлю Хеленою Вестергаард, яка молодша за нього на 32 роки.
Раніше стало відомо, що 49-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум планує подарувати своєму нинішньому чоловікові, 33-річному німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.
Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як потрапила з однорічною дитиною в ДТП в Києві.
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