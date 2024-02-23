Лікуючий лікар Міддлтон розповів про стан принцеси

Медик Національної служби охорони здоров'я відповів, як проходить реабілітація Міддлтон.

https://glavred.net/stars/lechashchiy-vrach-middlton-rasskazal-o-sostoyanii-princessy-10544327.html Посилання скопійоване

Лікар розповів про стан Міддлтон / колаж: Главред, фото: royal.uk/

Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині, після чого пішло багато чуток про її здоров'я. Подейкували навіть, що принцеса перенесла кому і її стан на межі.

Офіційних коментарів зі сторони палацу ще не було, але медик Національної служби охорони здоров'я на умовах анонімності вирішив поставити крапку в розмовах про Кейт.

"Їй потрібно витратити цей час на себе, щоб розслабитися і перестати піклуватися про інших", - цитує медика видання "Tatler".

відео дня

Також він розповів, чим саме займається Міддлтон після того, як вона повернулася в сімейний котедж "Аделаїда", який знаходиться на території Віндзорського парку.

"Заслужений постільний режим, корисна їжа, підтримання водного балансу і суворе утримання від напружених справ", - сказав медик.

Ще він повідомив, що реабілітація принцеси проходить в потрібному темпі, але поки вона не може повернутися до активного способу життя, як раніше. Зараз вся увага тільки на здоров'я.

Додамо, у Палаці повідомили чи хвора Кейт Міддлтон на рак, після того, як принцеса провела два тижні в лікарні.

Також інсайдер палацу заявив, що принцеса Уельська "знову працює зі свого ліжка", оскільки готується повернутися до обов'язків до Великодня.

Читайте більше про Кейт Міддлтон:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.