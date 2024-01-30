У палаці зробили заяву про онкологію: Кейт Міддлтон покинула лікарню

Кейт Міддлтон вдалося виписатися, не потрапивши в камери папараці.

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Кейт Міддлтон виписалася з лікарні/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон повернулася додому після майже двох тижнів у лікарні, де вона відновлювалася після операції на черевній порожнині. У заяві Кенсингтонського палацу в понеділок ідеться, що Міддлтон "успішно йде на поправку".

Раніше цього місяця палац оголосив, що Міддлтон відновлюється після "планової операції на черевній порожнині" в приватній лікарні в Лондоні. Принцесу Уельську, мабуть, госпіталізували днем раніше і вона мала залишатися в лікарні від 10 до 14 днів, пише The Cut.

Хоча палац не надав подробиць про те, чому Міддлтон знадобилася операція або яку операцію вона перенесла, він заявив, що процедура пройшла "успішно": "Принцеса Уельська цінує інтерес, який викличе ця заява. Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання зберегти для своїх дітей якомога більше нормальності; і вона бажає, щоб її особиста медична інформація залишалася конфіденційною".

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NBC повідомила, що в офісі Міддлтон у Кенсингтонському палаці заявили, що її стан не є раковим.

Заява палацу про стан Кейт:

Нагадаємо, раніше королівський експерт викрив Кейт Мідлтон у жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

Також, після коронації Чарльза ІІІ, королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз ІІІ зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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