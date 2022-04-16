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Ласточкін висміяв Сабурова: "Звичайне казахське бидло в костюмі, який ніяк не приховує убогість"

16 квітня 2022, 03:07

Український комік дуже жорстко "пожартував" у над сім'єю російського у відповідь на жарт про "місячні".

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Ігор Ласточкін назвав Нурлана Сабурова бидлом за недоречний жарт про місячні / Колаж

Український актор, телеведучий і комік Ігор Ласточкін засудив російського стендап-коміка казахського пходження Нурлана Сабурова за дурний та недоречний жарт про вбитих під час війни з рф українських дівчат.

На думку українського артиста, гумор такого сорту - ознака невисокого розуму, а якщо вже Сабуров вдається до нього на сцені, то він - "казахське бидло".

"Нурлан, я вважаю, що одним з головних критеріїв успішної комедії для коміка є його інтелект, його багаж знань, а також швидкість застосування цього багажу знань та інтелекту. Коли на одному з концертів до нього вибігла на сцену жінка у закривавленій сукні, єдине, що видавив з себе мізерних мозок Нурлана це жарт про місячні. Нурлан, ти не стендап-комік, ти просто звичайне блякаюче казахське бидло в костюмі, який ніяк не приховує убогість твого інтелекту", - заявити Ласточкін. Також він зробив приписку до відео, що все, сказане ним, не стосується "адекватних казахів та козашок".

Своє звернення він закінчив недобрим, агресивним побажанням для близьких Сабурова: "У той час, як в Україні йде війна з Росією і російські загарбники гвалтують українських жінок і дітей... І дітей, Нурлан! Так ось, я бажаю тобі, Нурлан Сабуров, щоб у твоєї дружини і дітей були безперервні місячні".

Шанувальники стендап-коміка в коментарях під відео заступилися за кумира, мовляв таких слів на свою адресу не заслуговує ніхто, тим більше що Сабуров - не політик, не чиновник, і перед кривавою політикою кремля безсилий.

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Ігор Ласточкін назвав Нурлана Сабурова бидлом за недоречний жарт про місячні / instagram.com/lastochkin_igor

Трохи згодом Ласточкін видалив пост з відеозверненням до Сабурова.

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Раніше Потап пообіцяв путінському пропагандистові Артему Красовському, що станцює на його могилі під Гімн України.

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