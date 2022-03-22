"Хтось сказав рельсова війна?": Сердючка готова піти в партизани

Сердючка готова піти в партизани / instagram.com/v_serduchka

Українцям, які перебувають на тимчасово окупованій території, необхідно влаштувати тотальну рейкову війну російським агресорам. До цього закликав радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

Через кілька днів партизанські дії дали перший позитивні результати.

Не обійшов стороною це і Андрій Данилко, більш відомий за сценічним псевдонімом Вєрка Сердючка.

"Хтось сказав рельсова війна? Я готова!",- йдеться у підписі до знімка.

instagram.com/v_serduchka

Зазначимо, що в Білорусі режим Олександра Лукашенка кинув внутрішні війська для придушення громадян, які застосовують партизанські методи в боротьбі з ешелонами окупантів РФ, які рухаються в Україну.

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