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Крістіну Орбакайте вирізали з концерту на користь зрадниці Повалій

Олена Кюпелі
9 березня 2024, 23:52
Крістіну Орбакайте в останній момент прибрали з кремлівського концерту.
У Росії блокують усіх, хто має іншу думку
У Росії блокують усіх, хто має іншу думку / Колаж Главред, фото Стархіт, СБУ

У терористичній Росії зі святкового концерту в Кремлі вирізали співачку і доньку Алли Пугачової Крістіну Орбакайте.

За інформацією пропагандистського ресурсу Стархіт, співачка мала виступати на концерті з однією піснею, але через те, що Пугачова не підтримує напад Росії на Україну, співачку в останній момент вирізали з концерту.

Хто така Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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Натомість пісень додали путіністці та зрадниці Таїсії Повалій, яка відмовилася від України і співає в Росії пісні на підтримку окупантів.

"А замість зіркової спадкоємиці на сцену вийшли Таїсія Повалій і Денис Майданов. Організатори концерту попросили їх виконати ще й другу пісню на свій розсуд, на що артисти, звісно ж, погодилися", - пишуть пропагандисти.

Нещодавно чоловік Алли Пугачової Максим Галкін порадував шанувальників рідкісним фото співачки. Артист показав Аллу, яка сидить у кріслі, вигляд вона має прекрасний і молодий.

А також подруга Алли Пугачової розповіла, що виявляється співачка хворіє з молодості невиліковним захворюванням - подагрою.

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Крістіна Орбакайте новини шоу бізнесу
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