Крістіну Орбакайте вирізали з концерту на користь зрадниці Повалій

Крістіну Орбакайте в останній момент прибрали з кремлівського концерту.

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У Росії блокують усіх, хто має іншу думку / Колаж Главред, фото Стархіт, СБУ

У терористичній Росії зі святкового концерту в Кремлі вирізали співачку і доньку Алли Пугачової Крістіну Орбакайте.

За інформацією пропагандистського ресурсу Стархіт, співачка мала виступати на концерті з однією піснею, але через те, що Пугачова не підтримує напад Росії на Україну, співачку в останній момент вирізали з концерту.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію. відео дня

Натомість пісень додали путіністці та зрадниці Таїсії Повалій, яка відмовилася від України і співає в Росії пісні на підтримку окупантів.

"А замість зіркової спадкоємиці на сцену вийшли Таїсія Повалій і Денис Майданов. Організатори концерту попросили їх виконати ще й другу пісню на свій розсуд, на що артисти, звісно ж, погодилися", - пишуть пропагандисти.

Нещодавно чоловік Алли Пугачової Максим Галкін порадував шанувальників рідкісним фото співачки. Артист показав Аллу, яка сидить у кріслі, вигляд вона має прекрасний і молодий.

А також подруга Алли Пугачової розповіла, що виявляється співачка хворіє з молодості невиліковним захворюванням - подагрою.

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