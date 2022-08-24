Христину Орбакайте звинувачують у знущанні над 10-річною онукою Пугачової

Христну Орбакайте звинувачують у знущанні над дочкою Клавою Земцовою / instagram.com/orbakaite_k

Російська співачка Христина Орбакайте виховує 10-річну доньку Клавдію від американського бізнесмена Михайла Земцова.

І якщо дівчинка - предмет загального захоплення, то методи її виховання, які застосовує співачка, у багатьох її шанувальників викликають сумніви і навіть гнів.

Так багато хто вважає, що Орбакайте просто не годує від природи високу і худорляву Клаву, щоб та зберігала легкість і витонченість. У коментарях до недавніх фото сім'ї співачки, які були зроблені на Міконосі, її навіть звинуватили в знущанні над дитиною.

"Худенька яка, годуйте дитину частіше", "Вона на тата схожа більше, а не на бабусю Аллу", "дуже худа Клавочка. Не знущайтеся над нею", - пишуть розгнівані користувачі.

До слова, за практично тридцятирічну кар'єру на сцені, Христина Орбакайте все ще не навчилася не реагувати на критику сторонніх. Коментарі до фото і відео в її соцмережах в більшості випадків закриті або ретельно підчищені.

Христину Орбакайте звинувачують у знущанні над дочкою Клавою Земцовою / instagram.com/orbakaite_k

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