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Кортні Кардашьн стала мамою в четвертий раз

Олена Кюпелі
4 листопада 2023, 21:59
Світська левиця стала мамою в одній з клінік Лос-Анджелеса.
Кортні Кардашьян стала мамою в четвертий раз
Кортні Кардашьян стала мамою вчетверте / Колаж Главред, фото Instagram / kourtneykardash

Американська зірка і одна їх членів популярного сімейства Кортні Кардашян народила четверту дитину, першу дитину від Тревіса Баркера, повідомили в суботу кілька ЗМІ.

Джерела спочатку підтвердили народження хлопчика журналу People, який повідомив цю новину, а інсайдери пізніше підтвердили це TMZ.

За інформацією Page Six. Кардашян і Баркер ще не зробили офіційної заяви про свою радість.

відео дня

Ходили чутки, що у пари незабаром народиться дитина, оскільки сестра зірки реаліті Кайлі Дженнер була помічена в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі на початку цього тижня.

44-річна Кардашьян вперше продемонструвала свій живіт на одному з концертів групи Баркера в Лос-Анджелесі в червні, тримаючи перед публікою картонну табличку з написом "TRAVIS IM PREGNANT" (Тревіс, я вагітна-авт.).

Раніше стало відомо про те, що модель і фіналістка талант-шоу "Супермодель по-українськи " Саша Литвин чекає на свою першу дитину. Відповідними фото майбутня мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, син світської левиці Кім Кардашьян Сент-Уест став героєм нового вірусного відео. На ньому 7-річний син Кім Кардашьян і Каньє Веста виходить з машини зі своїми друзями і тут же піднімає середній палець папарацці, які чекали прибуття сім'ї в ресторан після баскетбольної тренування минулої п'ятниці.

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Кортні Кардашян новини шоу бізнесу
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