Корольова показала, що хвороба зробила з її тілом:"офігіти можна"

Королева показала, що хвороба зробила з її тілом / скріншот

Співачка Наташа Корольова поскаржилася на хворобу, від якої страждає вже понад 20 років. У неї почалися напади алергії.

На своїй сторінці в Instagram співачка зізналася, що вона алергік з великим стажем. Їй було 23 роки, коли вона познайомилася з цією неприємною болячкою, і почалося.

"Чого я тільки не перепробувала... А зараз, увага, буде дуже страшна фотографія. Фото не для людей зі слабкими нервами! Ось так можна прокинутися і офігіти від того, що відбувається на твоєму тілі. Кому знайоме?",- зізналася Королева, показавши червоні плями на шкірі.

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Нагадаємо, раніше любителька Путіна і 9 травня Українка Наташа Корольова вирішила підзаробити на недавній смерті соліста групи"Ласковый май" Юрія Шатунова. Зокрема, вона звернулася до своїх передплатників в Instagram, заявивши, що його смерть була зумовлена.

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