Королева Данії Маргрете II потрапила до лікарні - ЗМІ

Вінценосний син 84-річної королеви її стан поки що не коментує.

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Королеву Маргрете II госпіталізували після падіння / колаж: Главред, фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Данії Маргрете II (Дейзі, як її ніжно називають піддані), найдовше правлячий монарх Європи з тих, хто нині живий, у січні 2024 року за власною ініціативою передала кермо влади своєму синові, королю Фредеріку Х, після 52 років на престолі. Проте вона продовжує виконувати при дворі королівські обов'язки.

Так днями вона планувала взяти участь у заході в Орхуському університеті. Однак візит королеви було скасовано.

Як повідомляє видання Daily Mail, Маргрете II була госпіталізована 19 вересня. Мама короля Данії впала в замку Фреденсборг - осінній резиденції королівської сім'ї.

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Стан 84-річної королеви оцінюють, як задовільний і стабільний. Поки що вона перебуває під наглядом лікарів. Варто зазначити, що данська королівська сім'я не робила офіційних заяв про стан здоров'я королеви Маргрете II.

Хто така королева Маргрете? Маргрете II (повне ім'я Марґрета Александріна Торхільдур Інґрід) - старша донька короля Данії Фредеріка IX та Інгрід Шведської. Королева Данії з династії Глюксбургів з 14 січня 1972 по 14 січня 2024 року, після смерті свого батька короля Фредеріка IX. Мати короля Данії Фредеріка X. Маргрете II є найбільш довгоправлячим монархом серед нині живих монархів Європи. У своєму новорічному зверненні 31 грудня 2023 року повідомила про рішення зректися престолу в день 52-річчя свого сходження на престол, повідомляє Вікіпедія.

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