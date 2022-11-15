Анастасія Волочкова розповіла про роман з Джимом Керрі / instagram.com/volochkova_art, imdb.com

Міністерство закордонних справ країни-терориста назавжди заборонила ряду діячів родом з Канади в'їзд в РФ. Серед них виявився підтримуючий Україну американо-канадський комік Джим Керрі.

Зірка Маски та Брюса Всемогутнього з тонкою дотепністю відреагував на таке рішення РФ, підкресливши свою повну байдужість до їх заборон.

Однак за Керрі поспішила заступитися Анастасія Волочкова, яка і в цій події знайшла привід пропіарити себе і своє бурхливе особисте життя. Так російська балерина заявила російським ЗМІ, що мала романтичний зв'язок з актором на початку двохтисячних років.

"Мене з ним пов'язували дійсно людські дуже близькі стосунки. Він прилітав в 2002 році на мій спектакль Жизель у Великому театрі. ... У мене були гастролі з Великим театром. Він прилітав на них. Ми спокійно з ним зустрілися, це були чудові романтичні стосунки, зустрічі і все таке", - замріялася Анастасія.

Рішення МЗС РФ Волочкова вважаэ вкрай дурним: "Всі політичні забобони, що забороняють артистам перетинати кордони туди і назад – це повна маячня і реальний абсурд".

Нагадаємо, раніше Волочкова розгнівала росіян серією знімків з лазні. Як відомо, опальна балерина велика любителька "попаритися". На своїй сторінці в Instagram вона вирішила показати, як проходив один з її сеансів з новим банщиком.

Також ми писали, що Волочкову розкритикували за нескромне вбрання. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала у сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.

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