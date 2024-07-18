Король Чарльз засвітився за поцілунком із жінкою на очах у дружини - деталі

Шанувальниця наважилася поцілувати короля Чарльза III.

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Король Чарльз не відмовив прихильниці в поцілунку / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Під час офіційного візиту на Нормандські острови король Чарльз III дозволив своїй прихильниці поцілувати його в щоку на публіці, і в цей час поруч була королева Камілла.

Як повідомляє видання Express, 91-річна Кетлін Моріарті розповіла, як усе сталося. Жінка скористалася нагодою, коли королівська пара спілкувалася з прихильниками, тоді вона й попросила про поцілунок і, на подив, монарх їй не відмовив.

відео дня "Я сказала йому: "будь ласка, можна я вас поцілую?" і він підставив мені щоку. Я просто це зробила! Я не планувала цього і мені сподобалося. Він милий. Це було дуже мило. Я рада", - розповіла Кетлін.

Якщо ти не можеш цього зробити, коли тобі 91 рік, то коли зможеш?

Кетлін з Гернсі каже, що ніколи раніше не цілувала короля, але тепер точно поцілувала!!! ? pic.twitter.com/qciI3BMcOW - Кріс Шип (@chrisshipitv) 16 липня 2024 року

Хто такий король Чарльз ІІІ? Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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