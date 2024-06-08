Копія тата: у мережі повністю показали відео молодшої доньки Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов мають спільну дитину - дівчинку Мілу.

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Дочка Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова / Колаж Главред, скріншот, Instagram/a_zavorotnyuk

Російський пропагандистськийInstagram-канал опублікував відео, на якому повністю видно молодшу дочку Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Мілу.

На опублікованому відео видно маленьку дівчинку, яка одягнена в хустку і темно-сіру сукню. Позаду неї видніється портрет Анастасії Заворотнюк, який був виставлений під час її похорону.

Крім того, дівчинка взаємодіє зі своїм татом, який навіть зі спини виглядає зломленим горем. Можна зробити висновок, що дівчинка таки була на похороні мами.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Нагадаємо, раніше сім'я російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла 30 травня і була похована 1 червня, зробила нову заяву. На сторінці акторки в Instagram, з'явився новий пост, в якому сім'я Заворотнюк дякувала усім людям, які мали відношення до лікування акторки та перебування її в лікарні.

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