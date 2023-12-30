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Константували смерть мозку: український музикант розповів про трагедію з його сином

Олена Кюпелі
30 грудня 2023, 10:47
Український музикант переживає найстрашнішу ситуацію для кожного з батьків.
Віктор Пашник переживає жахливу трагедію
Віктор Пашник переживає жахливу трагедію / Колаж Главред, фото facebook.com/V.Pashnyk

Український музикант Віктор Пашник поділився трагедією, яка трапилася в його родині.

Його 5-річний син 21 день перебуває в комі після процедури видалення молочних зубів. Про це артист написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Пашника, його дружина Маріанна з сином Велесом пішли в клініку, щоб видалити два молочних зубчики. Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання з видалення молочних зубів під загальною анестезією.

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Пост Віктора Пашника:

"У день оперативного втручання дитина дуже протестувала в операційній і не давала одягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії. Лікар-анестезіолог на очах дружини, насильно одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув. Через деякий час після початку операції, дружина почула суєту в операційній, туди почали прибувати медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги", - розповідає він.

Музикант також додає, що до дружини вийшов медичний директор клініки, який повідомив, що під час операції у дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення лікарні Львова.

"Вже від лікуючого лікаря ми дізналися, що ситуація критична і син перебуває у важкому стані. Лікарі повідомили, що під час стоматологічної операції у нашого сина була клінічна смерть і лікарі занадто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до важкого стану дитини", - розповідає він про трагедію.

За словами батька малюка, після чергового обстеження лікар повідомив, що мозок дитини мертвий і його життя підтримують тільки апарати. Станом на даний момент ситуація погіршується і лікарі не дають ніякого шансу його синові на життя, адже всі органи потроху відмирають.

"Для нас досі не зрозуміло, що потрібно було робити в операційній зі здоровою дитиною, щоб зараз вона була в комі без шансів на життя. Коли заходимо в реанімацію і бачимо це безпорадне маленьке тільце, яке ще тримається за життя, що висить на волосині, наше життя зупиняється. І серце розривається, що ми безпорадні допомогти нашому сонечку. Чи можемо ми з дружиною вірити в диво? Розум знає, що ні, але душа волає про віру і надію на порятунок сина", - додає він.

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