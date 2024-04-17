Кінець світу: Заворотнюк розповіла про моторошну ніч

Анна Заворотнюк поскаржилася підписникам на ніч у Дубаї.

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Анна Заворотнюк поділилася подробицями повені/ колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочка онкохворої російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка так і не висловила свою думку з приводу терористичного вторгнення РФ в Україну, Анна Заворотнюк розповіла про те, що їй довелося пережити важку ніч. Але не в Росії, а в Дубаї.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, вони цієї ночі пережили "кінець світу".

Анна Заворотнюк показала свій день / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Як відомо, 16 квітня в Дубаї сталася сильна гроза і повінь. Злива була настільки сильна, що навіть значно підтопила вулиці міста та аеропорт.

відео дня

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Підписники Заворотнюк також стали скаржитися на наслідки погоди.

Заворотнюк розповіла про ніч у Дубаї / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

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Нагадаємо, раніше дочка онкохворої російської акторки Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

А також з'явилися чутки про те, що Петро Чернишов, чоловік Анастасії Заворотнюк, завів собі коханку. Роль розлучниці приписують фігуристці-путіністці Аделіні Сотниковій, яка молодша за Петра на 24 роки.

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