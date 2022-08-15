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Композитор Раймонд Паулс розповів про повернення Алли Пугачової з дітьми в РФ

15 серпня 2022, 00:52

Музикант, який подарував Примадонні її Мільйон червоних троянд, також висловився про Максима Галкіна.

Раймонд Паулс і Алла Пугачова
Раймонд Паулс розповів про повернення Алли Пугачової в РФ / instagram.com/maestroraimondspauls, instagram.com/alla_orfey

Латвійський і радянський композитор, диригент і піаніст Раймонд Паулс має близькі стосунки з Аллою Пугачовою не тільки завдяки багаторічній співпраці. Їх також об'єднує дружба.

В інтерв'ю російському виданню Раймонд Вольдемарович повідомив, що нещодавно розмовляв з Примадонною, яка зараз з дітьми від російського коміка Максима Галкіна, двійнятами Лізою і Гаррі, знаходиться в Латвії.

В особистій бесіді Пугачова нібито повідомила Паулсу, що має намір незабаром повертатися в РФ. "Я з Аллою говорив, вона сказала, що повернеться з дітьми в Москву", - цитує Паулса видання.

Що стосується Максима Галкіна, який в РФ вважається зрадником і ворогом через його публічну критику російської влади і антивоєнну позицію, то тут Раймонд Вольдемарович не зміг відповісти однозначно.

"У Максима, можливо, є якісь свої проблеми (через антирашистські висловлювання - прим. редактора), але все-таки Росія ж його батьківщина", - зазначив Паулс.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Але, схоже, його це нітрохи не лякає. Комік продовжує відстоювати свою антивоєнну позицію публічно, іноді навіть на власних концертах. Так на одному з виступів у Латвії він видав жарт латиською мовою про нічого не розуміючих росіян.

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