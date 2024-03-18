Клопотенко розповів, скільки грошей він отримав за перемогу в шоу "МастерШеф"

Відомий кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко розповів про те, скільки заробив на зйомках реаліті-шоу "МастерШеф".

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Скільки грошей отримав за перемогу в шоу "МастерШеф": відповідь Клопотенка / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український кулінар, ресторатор і громадський діяч Євген Клопотенко вперше розповів, скільки йому заплатили за перемогу на кулінарному реаліті-шоу "МастерШеф". Подробицями участі в проєкті він поділився в інтерв'ю проєкту "Це Ніхто Не Буде Дивитися".

Зокрема, Євген Клопотенко переміг в одному із сезонів "МастерШеф" у 2015 році. Однак, як з'ясувалося, у підсумку кулінар не отримав традиційного кубка, як це було в попередніх переможців. Крім цього, каже Клопотенко, він - єдиний із тріумфаторів шоу, якому виплатили найменший гонорар за перемогу.

"Зазвичай переможці МастерШефа вони отримують такий символ - це кубок. Я єдина людина, можливо, ще з дитячого хтось, яка не отримала цього кубка. У мене немає того кубка. Тому що, в той рік, це 2015 рік, революції і всіх подій, яких ми знаємо в нашій державі, весь бюджет урізали. Всі отримували по 500 тисяч, по 1 мільйону, переможці, я отримав 200 тисяч, а це ще з урахуванням податків, це 180 тисяч, і 120 з яких я витратив у школі. У принципі спрацював у нуль. І кубка не дали. Тому зараз те, що я розповім, можливо, могли б у мене забрати кубок, але в мене його немає", - розповів кулінар.

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Хто такий Євген Клопотенко? Клопотенко Євген Вікторович - український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях кохання він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише одній коханій - кулінарії.

Також популяризатор української кухні без натяків прокоментував чутки про свою орієнтацію - Клопотенко чесно відповів на запитання, чи зміг би зробити камінг-аут.

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