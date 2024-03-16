Клопотенко розповів, які зміни побачив у першій леді Зеленської

Відомий український ресторатор, кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко каже, що у 2019 році скептично сприймав кандидатуру Володимира Зеленського як президента, але зараз його позиція змінилася. Про це він розповів в інтерв'ю каналу "Пряма червона".
Клопотенко, який також працював із першою леді Оленою Зеленською, зізнався, що помітив у її характері трансформації відтоді, як РФ пішла на Україну повномасштабною війною. Думками Клопотенка
Ресторатор зізнався, що не щодня спілкується з першою леді, але завжди за потреби відчуває підтримку.
"Так, вона змінилася. Мені здається, що вона стала суперсильною, стала кращою. Ну, вона не була ніколи поганою. Це ніби я роблю комусь компліменти в політиці. Я кажу, якщо як людина. Я не знаю її в інших речах, ми спілкуємося рідко, але вона мені завжди подобалася. Усі ідеї, які я говорю, вона підтримує. Що мені ще потрібно?" - поділився кулінар.
Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
Нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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