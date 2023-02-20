Кіркоров розкрив справжню причину своїх розлучень

Після офіційного розлучення Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова пройшло вже 18 років

Філіп Кіркоров, Алла Пугачова / скріншот

Одіозний російський співак Філіп Кіркоров відверто зізнався, що зраджував своїм колишнім жінкам.

Після офіційного розлучення Пугачової і Кіркорова пройшло вже 18 років. До цього співака пов'язували з Марією Шатлановою, Любов'ю Успенською, Азізою і Машею Распутіною.

Кіркоров зізнався, що зараз самотній через любов "ходити наліво".

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"Я завжди ходив ліворуч. Тому зі мною і розлучилися", - заявив Кіркоров.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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