Кіркоров розкрив справжню причину своїх розлучень

Одіозний російський співак Філіп Кіркоров відверто зізнався, що зраджував своїм колишнім жінкам.
Після офіційного розлучення Пугачової і Кіркорова пройшло вже 18 років. До цього співака пов'язували з Марією Шатлановою, Любов'ю Успенською, Азізою і Машею Распутіною.
Кіркоров зізнався, що зараз самотній через любов "ходити наліво".
"Я завжди ходив ліворуч. Тому зі мною і розлучилися", - заявив Кіркоров.
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.
Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.
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