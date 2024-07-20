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Кіркоров малодушно злякався путіністки Успенської

Олена Кюпелі
20 липня 2024, 13:13оновлено 20 липня, 13:56
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Адвокат Кіркорова зробив заяву про те, що вони хотіли помиритися з Успенською.
Філіп Кіркоров, Любов Успенська
Філіп Кіркоров і Любов Успенська сильно посварилися/ колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Путінський фанат і співак Філіп Кіркоров, який нещодавно "увійшов не в ті двері", злякався судових розглядів з іншою путіністкою Успенською і намагався залагодити все в мирному ключі.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що миритися не хоче саме Успенська, на яку спочатку смертельно образився Кіркоров.

Адвокат Олександр Добровінський, який представляє інтереси співака, каже, що захист Успенської агресивно відмовляє в завершенні конфлікту.

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"Я чотири рази пропонував захисту Любові Успенської нарешті зам'яти цю справу і якось полюбовно вирішити ситуацію. Але у відповідь на свої цілком мирні пропозиції я отримав відмову в дуже категоричній і агресивній формі. Не хоче Успенська миритися і ставити крапку в судовому процесі, - поділився Добровінський.

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Він також додав, що Успенська пропустила всі чотири суди і не потрудилася приїхати з передмістя до Москви на засідання.

"Я пов'язую небажання Успенської поставити крапку в конфлікті з Філіпом Бедросовичем із тим, що їй дуже потрібен цей чорний піар, і завдяки Кіркорову і судовому процесу з ним вона його отримує. Увага - саме цього не вистачає людині. Ось і все", - каже він.

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Зазначимо, стало відомо, що Марго Овсяннікова платить шалені суми Філіпу Кіркорову за кожен світський вихід із ним. Вартість публічної появи з путіністом обходиться співачці-початківцю в 5 млн рублів.

А також адвокат співачки-путіністки Слави сказала, що Філіпу Кіркорову потрібно публічно вибачитися перед артисткою. Олена Сеніна розповіла пропагандистським росЗМІ, що артист знову увійшов "не в ті двері".

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