У ЗМІ оголосили про нового несподіваного претендента на роль Джеймса Бонда

Молодий актор зараз б'є рекорди за популярністю серед глядачів різних поколінь.

Люсьєн Лавісконт може стати новим Джеймсом Бондом - ЗМІ / instagram.com/its_lucien

Джеймс Бонд - плейбой і агент секретної служби з позивним "Агент 007" вперше з'явився на екранах в 1962 році. Всього вийшло 25 фільмів про чарівного шпигуна, якого в різні роки грали 7 різних акторів.

Зараз кінопродюсер Барбара Брокколі, яка володіє правами на кінофраншизу, шукає нового актора на головну роль в "бондіані". Раніше передбачалося, що нового Бонда зіграє жінка, проте тепер стало відомо, що режисери шукають представника національних меншин, щоб Агент 007 став відображенням сучасного мультикультурного суспільства.

Видання Daily Mail з посиланням на власні джерела стверджує, що всі шанси стати новим Джеймсом Бондом має британський актор Люсьєн Лавісконт. 32 - річний артист зараз на "гребені хвилі" - він зіграв помітну роль в сералі Емілі в Парижі, також він знімався в серіалах Королеви крику і Великий куш.

"Люсьєн відповідає всім вимогам. Він дуже талановитий актор, дуже гарний чоловік і за останні 18 місяців завоював багато нових шанувальників завдяки Емілі в Парижі. Боси зі зв'язків з громадськістю вже говорять, що бачать його в смокінгу Агента 007", - розповідає джерело.

На руку Лавісконта грає також і те, що він брав участь у популярному шоу Великий Брат до його великого кіноуспіху. Через це він має досить різношерсту фанатську базу.

"Він має фан-базу, яка простягається на кілька поколінь. Це мрія для Барбари, яка дуже захоплена ним", - стверджує видання.

Нагадаємо, раніше відома українська і французька акторка і модель Ольга Куриленко, відома завдяки ролі супутниці Джеймса Бонда у фільмі Квант милосердя, вперше звернулася до співвітчизників українською мовою під час повномасштабної війни.

Також стало відомо, яку репліку під час зйомок відмовилася вимовляти Дженна Ортега - акторка, яка зіграла головну роль в гучному серіалі Уэнздей.

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