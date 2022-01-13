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Катя Осадча та Юрій Горбунов планують завести доньку - шоумен підтвердив чутки

13 січня 2022, 18:01

Зіркове подружжя зважилося розбавити чисто чоловічий колектив.

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Юрій Горбунов і Катя Осадча з молодшим сином Данилом / instagram.com/gorbunovyuriy

Актор, шоумен і телеведучий Юрій Горбунов і модель та телеведуча Катя Осадча - одна з найяскравіших та найміцніших пар українського шоу-бізнесу. В якомусь сенсі їх сім'я для багатьох - втілення традиційних цінностей.

У серпні 2021 року зоряна пара була благословлена сином. Данило - друга спільна дитина Горбунова і Осадчої (у ведучої є ще один син від першого шлюбу).

Скоро маленькому Данилу виповниться півроку, а пара вже замислюється над поповненням в сімействі. Чутки про це ходять практично з першого дня появи молодшого сина на світ, але тепер ведучий вирішив заявити про це привселюдно.

В інтерв'ю для Beauty HUB Юрій Горбунов зізнався, що мріє про доньку.

На питання про те, як змінилися його з Осадчою відносини після народження Данила, шоумен з посмішкою відповів: "Тільки на краще. Взаємини ще більше зміцнилися. "Вперед до дочки", назвемо так".

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читайте такожЮрій Горбунов показав рідкісні кадри Осадчої з її старшим сином від першого шлюбу

Раніше Ксенія Мішина розкрила подробиці про батька її 9-річного сина Платона.

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