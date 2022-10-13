Карл Мстивий: коронація Чарльза III стане ляпасом скандалістам Меган і Гаррі

Король Чарльз III помстився принцу Гаррі і Меган Маркл / instagram.com/clarencehouse, instagram.com/sussexroyal

Букінгемський палац оголосив про те, що урочиста церемонія коронації короля Чарлза III відбудеться в суботу 6 травня 2023 року. Шанувальники принца Гаррі і Меган Маркл побачили у виборі цієї дати свій символізм.

Арчі Маунтбеттен-Віндзор, первісток герцогів Сассекських, 6 травня 2023 року відзначатиме четвертого День народження. Через коронацію увага до цієї події може бути не такою активною, як передбачала жадібна до слави Меган.

Проте фанати жаліють Сассекських і маленького Арчі, тому в Мережі прозвали Чарлза III "король Чарльз злісний".

Втім, багато хто виступив на захист Карла: Арчі виповниться всього чотири роки. У такому віці важлива любов батьків і подарунки, а не коронація малознайомої людини (нехай і родича) за океаном, в країні, де він за своє недовге життя був вкрай небагато часу.

До того ж багато хто вважає, що навіть якщо вибір дати коронації - це дійсно демонстрація справжнього ставлення короля до своєї невістки, Маркл отримає по заслугах. Меган, під час свого перебування при дворі, на всіх значущих подіях в житті королівської сім'ї намагалася перетягнути увагу на себе: на весіллі принцеси Євгенії вона оголосила про свою вагітність, напередодні Дня народження Кейт Міддлтон зробила заяву про "Мегзіт", а платиновий ювілей правління королеви Єлизавети вдало припав на перший День народження Лілібет - дочки герцогів Сассекських, де вони зібрали свої лаври.

Раніше "таємний син" короля Чарльза III і королеви Камілли, австралієць Саймон Чарльз Доранте-Дей, назвав себе наслідним принцом Британії, тому хоче отримати титул Вільяма-принц Уельський.

Також зірковий екстрасенс Макс Гордєєв зробив прогноз, скільки триватиме правління короля Чарльза III, найстарішого монарха Європи, на британському престолі.

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