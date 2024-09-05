Який вигляд має донька Меладзе і Джанабаєвої: підросла

Альбіна Джанабаєва все частіше ділиться фотографіями своєї доньки Агати.

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Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе провели яскраве літо / колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

Російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка так і не висловила свою позицію щодо війни в Україні, поділилася спогадами про літо, а також показала свою дочку Агату, яку вона народила від Валерія Меладзе.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала кадри з літнього відпочинку, а також показала доньку, яка підросла. Дівчинка вже досить підросла і раз у раз з'являється в профілі у матері.

Агата - молодша дочка Меладзе / Скриншот Instagram/albinadzhanabaeva

Агата - молодша донька Меладзе / Скріншот Instagram/albinadzhanabaeva

"Ну як почистити телефон, коли в ньому стільки скарбів", - написала артистка.

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Хто такий Валерій Меладзе? Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".

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Нагадаємо, раніше Альбіна Джанабаєва показала обличчя без макіяжу, на якому фанати насилу впізнали зірку. Артистка виглядала дуже блідою і втомленою і зовсім не схожою на себе.

Напередодні в Альбіни Джанабаєвої запитали під її свіжим фото в Instagram, де зараз Валерій Меладзе. Дотепники припустили, що Меладзе все ще "шепоче в Дубаях", на що співачка з холодною незворушністю заявила, що її чоловік уже покинув ОАЕ.

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