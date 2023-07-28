Збирали на похорон: в Росії у бідності помер 48-річний актор

Артисту довелося збирати на похорон, так як "просив" він скромно і практично ніхто не знав про його становище.

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Артисту на момент смерті було всього 48 років / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній державі Росія, яка веде загарбницьку війну проти України, помер ще один молодий актор.

За інформацією пропагандистського видання "Стархіт", який зіграв ролі в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Литейный" і "Морські дияволи" Андрій Бабенко помер на 48-му році життя.

Від чого помер російський артист поки не повідомляється. Відомо, що в останні роки життя у Бабенко були серйозні проблеми з фінансами. Поруч з ним не було близьких людей.

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Актор помер в повній самоті / Стархіт, фото з мережі

"Андрій був самотній. Відчував фінансові труднощі. Але майже ніколи не просив про допомогу. А точніше, робив це дуже скромно", — зазначав режисер і сценарист Максим Бріус. Колеги Андрія оголосили про збори, щоб поховати його.

Нагадаємо, раніше в терористичній Росії помер ще один актор Віктор Меліхов, який знімався в улюбленому фільмі жителів країни-агресора "Бандитський Петербург".

Нагадаємо, раніше пішов з життя популярний в терористичній Росії актор Олександр Орловський. Він помер на 61-му році життя.

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