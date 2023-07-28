УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Збирали на похорон: в Росії у бідності помер 48-річний актор

Олена Кюпелі
28 липня 2023, 12:54 оновлено 28 липня, 13:42
2005
Артисту довелося збирати на похорон, так як "просив" він скромно і практично ніхто не знав про його становище.
Артисту на момент смерті було всього 48 років
Артисту на момент смерті було всього 48 років / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній державі Росія, яка веде загарбницьку війну проти України, помер ще один молодий актор.

За інформацією пропагандистського видання "Стархіт", який зіграв ролі в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Литейный" і "Морські дияволи" Андрій Бабенко помер на 48-му році життя.

Від чого помер російський артист поки не повідомляється. Відомо, що в останні роки життя у Бабенко були серйозні проблеми з фінансами. Поруч з ним не було близьких людей.

відео дня

Актор помер в повній самоті
Актор помер в повній самоті / Стархіт, фото з мережі

"Андрій був самотній. Відчував фінансові труднощі. Але майже ніколи не просив про допомогу. А точніше, робив це дуже скромно", — зазначав режисер і сценарист Максим Бріус. Колеги Андрія оголосили про збори, щоб поховати його.

Нагадаємо, раніше в терористичній Росії помер ще один актор Віктор Меліхов, який знімався в улюбленому фільмі жителів країни-агресора "Бандитський Петербург".

Нагадаємо, раніше пішов з життя популярний в терористичній Росії актор Олександр Орловський. Він помер на 61-му році життя.

Вас також може зацікавити:

Реклама

Головне за день

РФ погрожує суднам біля портів України: у Зеленського закликали розібратися

РФ погрожує суднам біля портів України: у Зеленського закликали розібратися

14:55 Політика
Кожен метр відвойовуємо потом і кров'ю: Залужний потужно висловився щодо наступу

Кожен метр відвойовуємо потом і кров'ю: Залужний потужно висловився щодо наступу

14:34 Україна
Ворога вибивають потужним контрбатарейним вогнем: ЗСУ просуваються під Бахмутом

Ворога вибивають потужним контрбатарейним вогнем: ЗСУ просуваються під Бахмутом

13:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:24

6600 грн допомоги почали видавати ще в трьох регіонах України: як отримати

14:55

РФ погрожує суднам біля портів України: у Зеленського закликали розібратисяВідео

14:54

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик Nissan

14:52

Проєкт "Другая Украина": Медведчук зареєстрував в РФ антиукраїнську "ГО"

14:43

Україна може втратити 50% аграрного потенціалу: Кущ пояснив, що буде із урожаєм цього року

Переговори про виведення військ РФ із Криму почнуться, коли ЗСУ підійдуть до перешийка – КисельовПереговори про виведення військ РФ із Криму почнуться, коли ЗСУ підійдуть до перешийка – Кисельов
14:34

Кожен метр відвойовуємо потом і кров'ю: Залужний потужно висловився щодо наступу

14:30

Зенітки Gepard, дрони і десятки тисяч боєприпасів: пакет допомоги від Німеччини для України

14:27

Можуть уражати Кинджал і Онікс: Подоляк сказав, скільки Україні треба Patriot

14:24

Ніколи не кинуть і допоможуть розвиватися: 3 знака зодіаку кращих друзів

Реклама
14:17

"Після цієї фотки виженуть з дому": Потап показав домашню ідилію

14:01

"Дядьки в студії обговорюють, що я не на фронті": Jerry Heil образилася на легендарного продюсера

13:40

Кардашьян вигуляла сумку за півмільйона доларів: як вона виглядає

13:40

Ворога вибивають потужним контрбатарейним вогнем: ЗСУ просуваються під Бахмутом

13:25

ЗСУ в Запорізькій області підійшли до критичної лінії "оборони" військ РФ - CNN

13:20

Як прибрати укус комара: спосіб, який дивує і допомагає одночасно

12:54

Збирали на похорон: в Росії у бідності помер 48-річний актор

12:44

"Війна до останнього українського солдата": Орбан цинічно "підмахнув" Путіну

12:20

Ердоган може "виторгувати" тристоронній формат: експерт спрогнозував долю зернової угоди

12:02

Гороскоп на завтра 29 липня 2023: Тельцям - випробування, Рибам - веселощі

12:02

Біля Запорізької АЕС були вибухи, їх зафіксувала МАГАТЕ

Реклама
11:53

Марш-кидок, "море" вогню і диму: у ЗСУ показали, як звільняли СтаромайорськеВідео

11:21

Перемога має бути такою, щоб спроби РФ повернутися були лише хворою фантазією - Зеленський

11:15

РосЗМІ: Пугачовій стало погано, вона не встає з ліжка

11:10

Росія збирає сили для атак інфраструктури та прибережної зони України - ЗСУ

10:57

ЗСУ будуть бити артою до ПБК: Кисельов розкрив сценарій звільнення КримуВідео

10:48

Де поставити доларове дерево у квартирі для залучення багатства

10:45

П`ятірняшки з Одеси: де вони і як виглядають

10:25

Росія хоче посварити Україну і Захід через зерно - Олексій КущЕксклюзив

10:12

"Йшов другий рік спецоперації": Москву атакував БПЛА, в РФ посміялися з Путіна

10:00

Екстраверт чи інтроверт: психологічний тест розповість про ваш тип особистості

09:55

ЗСУ масштабно наступають на Запоріжжі, окупантам РФ світить "котел" – соцмережіВідео

09:06

У ЗСУ - успіхи на Донбасі: у Генштабі розповіли про просування на фронті

08:57

"Ніяких рукостискань": Харлан "вибухнула" емоціями після скандалу з росіянкоюВідео

08:36

"Служити будуть всі": Чмут дав прогноз щодо мобілізації в Україні

08:34

Чи варто боятися російських "Ланцетів"?Погляд

08:11

ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках – ISW

07:35

Бив підлеглого битою: у Рівненській області затримали головного воєнкомаВідео

06:47

Перші танки Abrams прибудуть в Україну у вересні - Politico

06:37

Що зараз відбувається в Росії?Погляд

05:50

Чим підгодувати полуницю після збору ягід: прості поради для кожного дачника

Реклама
05:25

Британець, що зірвав джекпот, втратив весь виграш: його покупки вас здивують

04:50

Від напою не зможете відірватися: скільки потрібно цукру на 1 літр компоту

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 28 липня

03:45

"Треба багато зброї": Карась пояснив, як Захід може відреагувати на залякування РФВідео

03:00

Белла Хадід порушила мовчання після "зриву" та клініки

02:30

Як змусити гортензію поміняти колір: лайфхак від досвідчених садівників

02:00

"Ми не можемо чекати 10 років": Карась розповів, чи готовий Захід довести РФ до розвалуВідео

01:30

Навіщо тенісний м'ячик в гаражі: хитрий лайфхак допоможе не "коцнути" авто

27 липня, четвер
23:51

Не знала столицю Румунії: силіконова Міс-Москва епічно зганьбилася відсутністю розуму

23:37

Китай передає РФ технології та обладнання для війни проти України - розвідка США

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти