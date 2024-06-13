Який зараз вигляд мають діти-актори з "Моєї прекрасної няні"

Кілька тижнів тому стало відомо про те, що померла російська актриса, яка прославилася завдяки ролі няні Віки в серіалі "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк.
Актриса довгих 5 років хворіла на рак головного мозку і так і не змогла перемогти хворобу. П'ять років тому вона зникла з інформаційного поля і жодна її фотографія не просочилася в мережу. Крім того, охорона суворо стежила за тим, щоб акторку не фотографували в момент прощання з нею, оскільки сім'я була категорично проти.
- Денис Шаталін який вигляд має зараз
- Ксюша Шаталіна який вигляд має зараз
- Маша Шаталіна який вигляд має зараз
Тим часом Главред вирішив пригадати те, який вигляд мали артисти серіалу, який прославив артистку, а також порівняти з тим, як вони змінилися.
Як зараз виглядає Денис з "Моєї прекрасної няні"
Павло Сердюк, який зіграв роль Дениса Шаталіна - російський актор. Він мало де з'являвся після ролі в "Моїй прекрасній няні".
Як зараз виглядає Ксюша Шаталіна з "Моєї прекрасної няні"
Ірина Андрєєва зіграла роль Ксюші Шаталіної. Актриса народилася 22 грудня 1993 року в Санкт-Петербурзі.
Незважаючи на те, що після ролі в серіалі "Моя прекрасна няня" Ірина Андрєєва здобула величезну популярність, а її роботу високо оцінили глядачі та критики, вона не захотіла пов'язувати свою долю з акторською професією.
Як зараз виглядає Маша Шаталіна з "Моєї прекрасної няні"
Роль Маші Шаталіної в ситкомі "Моя прекрасна няня" зіграла акторка Катерина Дубакіна.
Артистка була найстаршою з дітей продюсера Максима Шаталіна, якого зіграв Сергій Жигунов.
Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:
Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
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