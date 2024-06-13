Який зараз вигляд мають діти-актори з "Моєї прекрасної няні"

Діти-артисти виросли і деякі з них не продовжили свій акторський шлях.

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Як змінилися актори "Моєї прекрасної няні" / Колаж Главред, фото Вокруг ТВ, 7 днів

Кілька тижнів тому стало відомо про те, що померла російська актриса, яка прославилася завдяки ролі няні Віки в серіалі "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк.

Актриса довгих 5 років хворіла на рак головного мозку і так і не змогла перемогти хворобу. П'ять років тому вона зникла з інформаційного поля і жодна її фотографія не просочилася в мережу. Крім того, охорона суворо стежила за тим, щоб акторку не фотографували в момент прощання з нею, оскільки сім'я була категорично проти.

Тим часом Главред вирішив пригадати те, який вигляд мали артисти серіалу, який прославив артистку, а також порівняти з тим, як вони змінилися.

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Павло Сердюк, який зіграв роль Дениса Шаталіна - російський актор. Він мало де з'являвся після ролі в "Моїй прекрасній няні".

Денис Шаталін у серіалі "Моя прекрасна няня" / Фото 7 Днів

Павло Сердюк зараз / Фото Вокруг ТВ

Ірина Андрєєва зіграла роль Ксюші Шаталіної. Актриса народилася 22 грудня 1993 року в Санкт-Петербурзі.

Незважаючи на те, що після ролі в серіалі "Моя прекрасна няня" Ірина Андрєєва здобула величезну популярність, а її роботу високо оцінили глядачі та критики, вона не захотіла пов'язувати свою долю з акторською професією.

Ксюша Шаталіна в серіалі "Моя прекрасна няня" / Фото Вокруг ТВ

Ксюша Шаталіна зараз / Фото Instagram/iri.and

Актриса Ірина Андрєєва зараз / Фото Стархіт

Роль Маші Шаталіної в ситкомі "Моя прекрасна няня" зіграла акторка Катерина Дубакіна.

Артистка була найстаршою з дітей продюсера Максима Шаталіна, якого зіграв Сергій Жигунов.

Катя Дубакіна та Анастасія Заворотнюк / Фото 7 днів

Катерина Дубакіна зіграла роль Маші Каталіни / Фото Вокруг ТВ

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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