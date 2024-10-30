Ведучий розповів, як мати Тодоренко реагує на хейт доньки-зрадниці

Сергій Середа висловився про матір Тодоренко, яка мовчить про війну в Україні.

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Сергій Середа заговорив про сім'ю Тодоренко / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/reginatodorenko

Коротко:

Мати Тодоренко телефонувала Середі та намагалася захистити доньку

Друг із РФ намагався "рятувати" українців

Музичний продюсер і комік Сергій Середа розповів про те, як мати Тодоренко реагує на хейт своєї доньки-зрадниці Регіни.

Як розповів артист телеведучому Анатолію Анатолічу в проєкті "Міста", несподівано для нього, мати Тодоренко вийшла з ним на зв'язок.

"Ця(Регіна Тодоренко - авт.) взагалі кончеліга. Вона ж із Селища (одеський мікрорайон - авт.). Щось її мама писала мені, заступалася за неї. Я взагалі думаю, що таких персонажів треба забувати", - розповів він.

Крім того, він розповів про те, як його російський друг поривався "рятувати" українців. "Якщо ще на початку вторгнення щось хтось мені писав, то всі ці розмови тоді й закінчилися. У мене був хороший друг, який жив в Одесі, а потім повернувся додому в Москву. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він мені написав: "Тримайтеся, ми вас скоро звільнимо". А я питаю, від кого. Це просто промивка мізків", - поділився шоумен.

Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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Зазначимо, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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