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Відомий український музикант вступив до лав ЗСУ

Анна Підгорна
28 січня 2025, 21:54
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Дмитро Самсонов зараз перебуває на етапі підготовки.
Дмитро Самсонов
Дмитро Самсонов із гурту Заводь мобілізувався до ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/drakedevendeur

Коротко:

  • Артист пішов служити добровольцем
  • Раніше Самсонов приділяв велику увагу волонтерству

Український музикант, вокаліст блек-метал гурту Заводь і автор музичного блогу "Про це" Дмитро Самсонов вступив до лав ЗСУ. Зараз артист готується до проходження навчання.

Від початку повномасштабної війни Самсонов займався волонтерством на користь наших захисників. Тепер він і сам вирішив приєднається до тих, хто стоїть на захисті України.

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"Пишу це суто для каналу, не поширюючи в соцмережах. Я долучився до лав ЗСУ і маю супер обмежений час, щоб докупити все необхідне перед стартом навчань", - написав повідомив у своєму Telegram-каналі Дмитро з припискою про додатковий збір коштів на екіпіровку.

Дмитро Самсонов - третій із гурту Заводь, хто вступив до Сил Оборони України. У травні 2024-го співзасновник і бас-гітарист колективу Влад вступив до ЗСУ. У листопаді 2024 року на сторінці Заводі в Instagram з'явилося повідомлення про загибель на війні їхнього барабанщика.

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Раніше Главред розповідав, що у втікача Потапа почалися проблеми. Він придумав собі нове творче амплуа, суть і витівки якого обурюють людей настільки, що ті пропонують позбавити артиста українського громадянства.

Також дружина творця Світу навиворіт Дмитра Комарова, українська ведуча і модель Олександра Кучеренко, вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву.

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