Відомий український музикант вступив до лав ЗСУ

Коротко:
- Артист пішов служити добровольцем
- Раніше Самсонов приділяв велику увагу волонтерству
Український музикант, вокаліст блек-метал гурту Заводь і автор музичного блогу "Про це" Дмитро Самсонов вступив до лав ЗСУ. Зараз артист готується до проходження навчання.
Від початку повномасштабної війни Самсонов займався волонтерством на користь наших захисників. Тепер він і сам вирішив приєднається до тих, хто стоїть на захисті України.
"Пишу це суто для каналу, не поширюючи в соцмережах. Я долучився до лав ЗСУ і маю супер обмежений час, щоб докупити все необхідне перед стартом навчань", - написав повідомив у своєму Telegram-каналі Дмитро з припискою про додатковий збір коштів на екіпіровку.
Дмитро Самсонов - третій із гурту Заводь, хто вступив до Сил Оборони України. У травні 2024-го співзасновник і бас-гітарист колективу Влад вступив до ЗСУ. У листопаді 2024 року на сторінці Заводі в Instagram з'явилося повідомлення про загибель на війні їхнього барабанщика.
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Раніше Главред розповідав, що у втікача Потапа почалися проблеми. Він придумав собі нове творче амплуа, суть і витівки якого обурюють людей настільки, що ті пропонують позбавити артиста українського громадянства.
Також дружина творця Світу навиворіт Дмитра Комарова, українська ведуча і модель Олександра Кучеренко, вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву.
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