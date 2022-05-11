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Доктор Комаровський розповів, чому чекає смерті Путіна: "Поки здоров'я хоч трохи залишилося"

11 травня 2022, 23:52

На смерть президента-тирана у Євгена Олеговича свої плани.

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Євген Комаровський розповів, коли поголить бороду / Скріншот

Український лікар-педіатр, письменник, блогер, ведучий телепрограми Школа доктора Комаровського, Євген Комаровський дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому розповів про свої погляди на війну в Україні, як вторгнення рф змінило нашу країну, та чому він відростив бороду.

Останнє питання, до слова, цікавить багатьох шанувальників відомого телелікаря. До війни Євген Олегович був завжди чисто поголений і носив охайно підстрижені вуса.

З 24 лютого 2022 року Комаровський почав відрощувати бороду. Дмитру Гордону він зізнався: зайва рослинність на обличчі для нього - символічна, і позбудеться від неї педіатр лише на одній умові.

"Я поголюся, коли він (президент путін - прим. редактора) здохне. А якщо він не здохне найближчим часом, нічого. Мені багато хто вже казав, що мені з бородою теж добре. Може бути, я до неї звикну. І він здохне, а я йому на зло будуть з бородою ходити",- заявив лікар.

В кінці інтерв'ю Гордон побажав Комаровському, щоб його умова здійснилася, і він скоріше поголив бороду. А також запросив на вечірку, коли закінчиться війна, де вони "нап'ються відчайдушно, як можуть напитися тільки вони".

"Хотілося б щоб швидше, поки здоров'я хоч трохи залишилося", - віджартувався у відповідь Євген Комаровський.

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Євген Комаровський розповів, коли поголить бороду / instagram.com/uakomar

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