Інвалідність і хрест на кар'єрі: Волочкова ризикує більше ніколи не сісти на шпагат

Анастасію Волочкову попередили про серйозні наслідки її способу життя

Анастасія Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка не соромиться демонструвати шпагати в самих різних місцях, переживає складний період - вона змучена через запалення в паховій зоні, яке доставляє їй страшний біль.

Травматолог Максим Корольов зазначив, що у спортсменів є таке поняття як травма м'яз стегна, яка кріпиться тонкими шарами до кісток.

В результаті перенапруги або сильного розтягування може статися частковий або повний відрив тканин. Перед шпагатом люди зазвичай намагаються якомога серйозніше підійти до розігріву м'язів, щоб уникнути подібної травми. Так що Анастасії, вважає лікар, потрібно було просто уважніше поставитися до свого організму.

"Якщо це повний відрив, навіть вдаються до оперативного втручання. Це дуже небезпечно. Особливо до цього схильні футболісти, хокеїсти і балет, де йде дуже велике навантаження на внутрішню поверхню стегна", - зазначив експерт.

Лікар зазначив, що розрив привідного м'яза стегна не робить людей інвалідом. Однак така травма цілком може поставити хрест на кар'єрі людини.

Нагадаємо, раніше російська балерина Анастасія Волочкова показала одну з кімнат у своєму будинку, чим викликала огиду у шанувальників.

Також ми писали, що російська балерина Анастасія Волочкова і актор Микита Джигурда з'явилися на публіці разом. Балерина повідомила, що стала секундантом Микити Джигурди, але її зовнішній вигляд підняли на сміх її ж підписники.

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