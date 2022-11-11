Іноагент Шац показав Аллу Пугачову в компанії Слєпакова, Віторгана та інших опальних зірок

Михайло Шац показав Аллу Пугачову в компанії Максима Віторгана, Семена Слєпакова, Little Big і Noize MC / instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова хоч і покинула РФ, де жила і працювала більшу частину свого життя, в еміграції продовжує вести активне світське життя - підтримує зв'язок таких же "незручних" в країні-терориста, які публічно відмовилися підтримувати війну в Україні.

Нещодавно Примадонна відвідала концерт співачки Zivert в Тель-Авіві, а після цього провела вечір в несподіваній компанії артистів-однодумців.

Комік Михайло Шац, який був визнаний в РФ іноземним агентом, на своїй сторінці в Instagram показав фото, на якому він і Алла Борисівна позують з актором Максимом Віторганом, коміком і музикантом Семеном Слєпаковим, Іллею Прусікіним і Софією Таюрською з гурту Little Big, і Noize MC Іваном Алексєєвим.

"По-перше, це красиво. По-друге, несподівано, по-третє - приємно", - підписав фото із зустрічі з Пугачовою Шац.

У коментарях до знімка шанувальники були приємно здивовані побачити компанію опальних артистів саме в такому складі:

Михайло Шац показав Аллу Пугачову в компанії Максима Віторгана, Семена Слєпакова, Little Big і Noize MC / instagram.com/mikhailshats

"Не таких Месників я в новій фазі кіновсесвіту Марвел очікував, але теж непогано".

"У житті б не подумав що всіх цих людей можна буде побачити на одному фото :D"

"Приємна компанія справжніх і чесних людей".

"Класні люди! З великої літери".

"Несподівано. Але від того приємніше".

Раніше стало відомо, що визначилася доля казкового замку Пугачової і Галкіна у підмосковному селищі Грязь, яким дуже цікавляться російська влада після від'їзду зіркової пари з РФ.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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