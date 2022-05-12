Андрій Макаревич назвав головну умову для того неподобства, що відбувається в Росії

Андрій Макаревич одним словом охарактеризував те, що зараз відбувається в рф / facebook.com/makarevichav

Російський журналіст, ведучий і актор Михайло Козирєв на своїй сторінці в Facebook не зміг обійти увагою колосальний конфуз, який стався під час концерту на 9 травня на головному рашистському телеканалі - під час виконання військової пісні на тлі показали фотографію американських грабіжників і вбивць Бонні і Клайда "під виглядом сімейного знімка перед Великою Вітчизняною".

Подібна нісенітниця викликала чимало пересудів в мережі. Некомпетентність тих, хто готував матеріал для концерту, лише підкреслила, наскільки отуплюючий вплив справляє російська пропаганда на обивателів.

Цю ж думку висловив в коментарях до посту Козирєва його близький друг - музикант і лідер групи Машина часу Андрій Макаревич.

Грандіозний ляп артист прокоментував з властивою йому сумною іронією: "Взагалі невігластво - обов'язкова умова того, що відбувається нині. Нічому не дивуюся".

Макаревича в його розмірковуваннях підтримало понад півтори тисячі осіб. Також під постом Козирєва припустили, беручи до уваги таку тенденцію, що за милу радянську пару в наступному році на концерті до Дня Перемоги представлять Гітлера та Єву Браун.

Андрій Макаревич одним словом охарактеризував те , що зараз відбувається в рф / скріншот

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Раніше в мережі накинулися на нетверезу путіністку Маргариту Симоньян, яка зганьбилася недоречним тостом на 9 травня.

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