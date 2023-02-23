УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Група "Бумбокс" до сліз зворушила фото з концертами в Маріуполі за день до вторгнення

23 лютого 2023, 11:32
Легендарний український гурт "Бумбокс" поділився знімками свого концерту в Маріуполі 22 лютого 2022 року - напередодні російського вторгнення.
Бумбокс. Маріуполь
Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс" / Колаж фото УНІАН та Instagram

Рівно рік тому, 22 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, легендарний рок-гурт "Бумбокс" дав концерт в Маріуполі-в місцевому драмтеатрі (тому самому, на який вже в березні російські окупанти скинули потужну авіабомбу і вбили сотні мирних жителів). Фото з концерту були опубліковані на офіційній сторінці групи в Instagram.

Послухати українські хіти улюбленого гурту тоді зібралися сотні містян. А за кілька годин до цього фронтмен "Бумбоксу" Андрій Хливнюк та інші музиканти колективу взяли участь у мітингу "За єдину Україну" ‒ для того, щоб заявити про суверенітет і цілісність України напередодні повномасштабної війни, в яку тоді ще далеко не всі вірили.

Бумбокс, Маріуполь

Музиканти "Бумбоксу" впевнені, що вони ще повернуться на сцену Маріупольського драмтеатру, який обов'язково знову буде збудований після звільнення міста.

відео дня

Нагадаємо, раніше, наприкінці березня 2022 року, лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який тоді служив у територіальній обороні України, був поранений в обличчя.

Артисту вчасно надали необхідну і допомогу він досить швидко оговтався від поранення. Однак на фото в соціальних мережах Хливнюк вважав за краще приховувати обличчя за допомогою маски або сонцезахисних окулярів.

Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому він показав наслідки поранення поблизу - на щоці артиста тепер присутній вельми помітний шрам.

До того легендарна пісня "Ой, у лузі червона калина"стала одним із символів опору України російській агресії після того, як Андрій Хливнюк її заспівав під час патрулювання Софіївської площі в Києві у складі тероборони.

Незабаром легендарна рок-група Pink Floyd і її лідер Девід Гілмор використовували запис голосу Хливнюка з цією піснею і записав трек "Hey Hey Rise Up", який швидко зібрав мільйони переглядів на платформі YouTube.

Інші новини:

новини Маріуполя Андрій Хлывнюк Бумбокс
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:54

З чудо-жінки в старезну бабцю: 6 грубих помилок в макіяжі, які старять

11:50

Є всі шанси для закінчення війни нашою перемогою влітку 2023 року - Буданов

11:32

Група "Бумбокс" до сліз зворушила фото з концертами в Маріуполі за день до вторгненняВідео

11:26

Шахрай, не кради: як відучити кішку тягати їжу зі столуВідео

11:24

Остапчук і його "молодиця" натякнули на весілляВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:04

РФ може готувати потужний залп по Україні на 24 лютого, щоб перекрити свої невдачі на фронті - NYTВідео

10:36

Ротару навідріз відмовилася виступати для росіян: їй пропонували божевільні грошіВідео

10:27

Дочка Джонні Деппа знялася топлес для глянцевого журналуВідео

10:10

Буданов назвав мету номер один для Росії на фронті навесні 2023 року

Реклама
10:04

Військовий експерт пояснив, чи пішов Путін на новий виток ядерного шантажу

10:00

Бахмут важливий для Пригожина, але не для ПутінаПогляд

09:54

Чоловік солістки А-Студіо кинув вмираючу дитинуВідео

09:52

"Розумом Росію не зрозуміти": кидок напівдохлого мангуста на Донбасі приречений на провал - експертВідео

09:32

"Китай буде останньою надією РФ": експерт оцінив, чи зможе Кремль умовити Пекін допомогти у війніВідео

09:06

"Якщо вони роззброюють росіян - все": Жданов розповів, коли ЗСУ демілітаризують Придністров'я

09:00

Ризик застосуваня ядерної зброї зростає: Згурець – про призупинення участі Росії в ядерному договоріЕксклюзив

08:52

Тука спрогнозував, як на окупантів вплине руйнування Кримського мостуВідео

08:45

Глава МЗС Угорщини видав "формулу завершення війни", але забув про Україну

08:29

Зійде швидше, ніж у подруги: як і де найкраще вирощувати розсаду

08:26

Китай буде останньою надією РосіїПогляд

Реклама
08:24

Колишній генпрокурор Луценко став командиром взводу ударних дронів - наказ ЗалужногоВідео

08:07

Сварка між Шойгу і Пригожиним вигідна Україні - БудановВідео

08:02

В Україні проведуть масштабну перевірку пенсіонерів: кого торкнеться верифікація

08:00

Гороскоп на сьогодні 23 лютого 2023: Рибам - розчарування, Водоліям - роздратуванняВідео

07:22

Армії РФ не вистачає бойової потужності та ресурсів для продовження нових наступів в Україні - ISW

06:45

США можуть оприлюднити дані розвідки про плани Китаю постачати зброю РФ - WSJ

06:20

Наступний Рамштайн: коли буде і що обговорюватимутьПогляд

05:44

Гороскоп на березень 2023 для Терезів: везіння та великі зміни в особистому життіВідео

05:00

Кращі поєднання сиропів для кави: 10 простих і найсмачніших рецептів

03:55

Навіщо дачники палять лавровий лист в теплиці: багато хто не здогадується про цей унікальний секрет

03:20

Просто надзвичайні люди: 5 найщасливіших іменВідео

03:12

Настя Каменських показала обличчя зблизька - без макіяжу видно кожну недосконалість

02:42

"Що в рожевий туалет, що в храм Господній": зневірена Волочкова заявилася до церквиВідео

01:35

Дипломат пояснив, яка спільна позиція Заходу з приводу майбутнього РосіїВідео

00:20

Навіщо 23 лютого потрібно купити хліб і сіль в будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

22 лютого, середа
23:55

Який манікюр омолоджує руки після 50 років: 4 яскраві варіанти, що творять диваФото

23:46

РФ змінить тактику: ракети битимуть не лише по об'єктах енергетичної інфраструктури - ІгнатВідео

23:20

Окупанти втратили 2 роти і продовжують штурм: у ЗСУ розказали про важкі бої під ВугледаромВідео

23:09

Адвокат Киви Шевчук скаржиться на Найєма за те, що він заважає потрапити до Вищої ради правосуддя

22:53

Британія може першою дати Україні винищувачі: в ОП зробили оптимістичну заявуВідео

Реклама
22:40

Танки Leopard 2 готові до відправки в Україну - ДудаВідео

22:26

Захід не знає, що робити з РФ у випадку її розвалу після поразки - ЄрмакВідео

22:07

Росіян чекає "бойовий сюрприз" до 24 лютого: астролог дала прогноз на роковини вторгненняВідео

21:45

Пережив теракт в Оленівці і російський полон: помер Олег МудракВідео

21:27

Став жінкою у 2022 році і хотів втекти до Мексики: у РФ упіймали колишнього капітана ФСБ

21:07

Газманов заспівав "Офіцери" і заклеїв логотип відомого бренду на куртціВідео

20:15

"Це велика помилка": Байден відреагував на вихід РФ з ядерного договоруВідео

20:06

"Не хочу вагітною сидіти в бомбосховищі": зірка Жіночого кварталу висловилася про материнствоВідео

19:46

Як знизити тиск вдома - покращуємо самопочуття за лічені хвилини

19:42

Загроза з повітря: РФ може підняти відразу до 200 літаків - генерал-майорВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти