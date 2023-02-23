Група "Бумбокс" до сліз зворушила фото з концертами в Маріуполі за день до вторгнення

Легендарний український гурт "Бумбокс" поділився знімками свого концерту в Маріуполі 22 лютого 2022 року - напередодні російського вторгнення.

Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс" / Колаж фото УНІАН та Instagram

Рівно рік тому, 22 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, легендарний рок-гурт "Бумбокс" дав концерт в Маріуполі-в місцевому драмтеатрі (тому самому, на який вже в березні російські окупанти скинули потужну авіабомбу і вбили сотні мирних жителів). Фото з концерту були опубліковані на офіційній сторінці групи в Instagram.

Послухати українські хіти улюбленого гурту тоді зібралися сотні містян. А за кілька годин до цього фронтмен "Бумбоксу" Андрій Хливнюк та інші музиканти колективу взяли участь у мітингу "За єдину Україну" ‒ для того, щоб заявити про суверенітет і цілісність України напередодні повномасштабної війни, в яку тоді ще далеко не всі вірили.

Музиканти "Бумбоксу" впевнені, що вони ще повернуться на сцену Маріупольського драмтеатру, який обов'язково знову буде збудований після звільнення міста.

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Нагадаємо, раніше, наприкінці березня 2022 року, лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який тоді служив у територіальній обороні України, був поранений в обличчя.

Артисту вчасно надали необхідну і допомогу він досить швидко оговтався від поранення. Однак на фото в соціальних мережах Хливнюк вважав за краще приховувати обличчя за допомогою маски або сонцезахисних окулярів.

Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому він показав наслідки поранення поблизу - на щоці артиста тепер присутній вельми помітний шрам.

До того легендарна пісня "Ой, у лузі червона калина"стала одним із символів опору України російській агресії після того, як Андрій Хливнюк її заспівав під час патрулювання Софіївської площі в Києві у складі тероборони.

Незабаром легендарна рок-група Pink Floyd і її лідер Девід Гілмор використовували запис голосу Хливнюка з цією піснею і записав трек "Hey Hey Rise Up", який швидко зібрав мільйони переглядів на платформі YouTube.

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