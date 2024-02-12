Гордон показав себе в кошлатому вигляді та здивував початком своєї кар'єри

Дмитро Гордон показав архівне фото себе 17-річного з шевелюрою і здивував, як починав журналістську кар'єру - і брав, зокрема, інтерв'ю в Олега Блохіна.

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Дмитро Гордон виклав фото з 1985 року / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український медіаменеджер і блогер Дмитро Гордон вирішив показати фоловерам архівне фото з молодості. На своїй сторінці в Instagram журналіст виклав знімок, який був зроблений, ні багато, ні мало, 39 років тому.

На фото молодий Гордон позує з густим темним волоссям і записником. А поруч із ним сидить легендарний український футболіст Олег Блохін.

За словами Гордона, тоді у спортсмена важко було домогтися інтерв'ю, але йому в цьому допоміг легендарний тренер Валерій Лобановський. Саме він попросив підопічного поспілкуватися з Гордоном. Власне, кадр був зроблений під час інтерв'ю на базі "Динамо" в Києві (Лобановський тоді клуб тренував, а Блохін - грав у ньому) 1985 року.

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"Мені 17 років, і я беру інтерв'ю у видатного Олега Блохіна на базі київського "Динамо". Блохін на той час інтерв'ю нікому не давав, але його про це попросив Лобановський, який симпатизував мені. Київ, 1985 рік", - написав Гордон.

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