Голий торс і довге волосся: Дурнєв приголомшив свіжим фото

Український телеведучий і шоумен Олексій Дурнєв, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну створив низку інтернет- і телевізійних продуктів, опублікував свіже фото.
На своїй сторінці в Instagram, ведучий поділився своїм новим фото. Фото нове, а ось Дурнєв на знімку - молодий. Складно повірити, що на зображенні саме він.
Олексій Дурнєв позував у клітчастій сорочці, яку він не застебнув на ґудзики та продемонстрував свій оголений торс. Однак більше дивує навіть не торс, а зачіска шоумена - тоді він носив густу шевелюру, яка практично діставала йому по плечі.
"Добрий вечір", - підписав архівну фотографію шоумен.
Чим прославився Олексій Дурнєв
Олексій Дурнєв - український актор, телеведучий, продюсер, блогер і шоумен. Популярність до нього прийшла завдяки шоу, яке вийшло на екран 2011 року на телеканалі "ТЕТ" - "Дурнєв + 1".
У 2017 році Олексій створив свій YouTube-канал, де за кілька років на нього підписалися понад 700 тис. глядачів. Дурнєв став випускати ролики про Instagram-профілі знаменитостей. Найпопулярніші рубрики - "Дурнєв дивиться сторіс", "Упс! А що сталося?" і "Їжа Дурнєва", де ведучий куштує різні страви і ділиться власними відчуттями.
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Нагадаємо, раніше Дурнєв повідомив, що міг стати героєм телевізійного проекту "Холостяк". Однак він і його директор вирішили відмовитися від пропозиції телеканалу, оскільки порахували, скільки вони на цьому зароблять.
Раніше Дурнєв розповів, як перейшов на українську, де його сім'я перебуває зараз і поділився планами на майбутнє.
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