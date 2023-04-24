Голлівудський українець Лев Шрайбер стане батьком втретє

Зірка "Крику" та "Людей Ікс" чекає дитину від подруги, яка молодша за нього на 24 роки.

https://glavred.net/stars/gollivudskiy-ukrainec-lev-shrayber-stanet-otcom-v-tretiy-raz-10465489.html Посилання скопійоване

Тейлор Найсен та Лев Шрайбер стануть батьками / instagram.com/taylorneisen, instagram.com/lievschreiber

Голлівудський актор українського походження Лев Шрайбер, який також є послом української платформи United24, на 55 році життя вирішив обзавестися великою щасливою родиною. Його дівчина Тейлор Найсен вагітна первістком, повідомляє видання Daily Mail з посиланням на власні джерела.

Для 31-річної Тейлор це буде перша дитина (і перша спільна - з актором), Шрайбер вже є татом двох підлітків - Олександра (Саші) Піта (2007 р.н.) і Семюела Кая (2008 р. н.). Діти актора з'явилися від його союзу з британською акторкою Наомі Уоттс.

Лев і Наомі не перебувають у відносинах з 2016 року - до сих пір достеменно невідомо, чи був їх десятирічний роман зареєстрований офіційно, так як пара повідомила лише про заручини, але не про весілля.

відео дня

У 2018 році Шрайбер познайомився з Найсен. Видання повідомляє, що пара вже почала повідомляти радісну новину про майбутнє потомство своїм близьким і родичам, проте в пресі вагітність Тейлор поки коментувати не готові.

Дивіться відео про те, хто з голлівудських знаменитостей, крім Льва Шрайбера, відвідував Україну під час повномасштабної війни, і надає нашій країні підтримку:

Раніше американська акторка і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерявка Сью" (1991), вийшла заміж за друга дитинства, весілля з яким вважає своєю долею.

Також стала відома ймовірна стать другої дитини співачки Ріанни, яка приголомшила фанатів новиною про вагітність - папараці зловили артистку за покупками для майбутнього малюка.

Інші новини: