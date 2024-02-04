Фінал Нацвідбору: хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024

Всупереч технічним складнощам і вкрай стресовому фінальному концерту, глядачі та журі змогли визначити свого фаворита.

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Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Сьогодні стало відомо ім'я артиста, якого журі та глядачі визнали гідним представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме, Швеція. Голосування було з ускладненням у вигляді збоїв у роботі застосунку "Дія", але тим не менш організаторам Національного відбору вдалося підбити підсумки.

На Євробачення-2024 поїдуть alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Вони отримали 10 балів від журі, і - 11 від глядачів (що означає, що за них проголосували 723 297 глядачів - у сім разів більше, ніж за учасника, який зайняв друге місце).

Друге і третє місце посіли гурт Ziferblat і MÉLOVIN відповідно. Міжнародна аудиторська компанія BDO стежила за точністю підрахунку голосів.

Варто зазначити, що пісня "Teresa & Maria" викликала вкрай суперечливі відгуки в суспільстві: комусь не припала до душі тема пісні, в той час як букмекери вмить розгледіли в треку переможний потенціал.

Дует alyona alyona & Jerry Heil був сформований для участі в Євробаченні. Jerry Heil раніше двічі проходила Національні відбори, як сольна вокалістка, для alyona alyona перемога на Нацвідборі стала оглушливим дебютом.

Дивіться відео виступу переможця Національного відбору-2024:

Раніше стало відомо, що перед фіналом Національного відбору на Євробачення-2024 у Мальме букмекери різко змінили ставки на переможця від України.

Також на фінальному концерті Національного відбору незвичайний дебют відбувся в одного з членів журі - співак і шоумен Андрій Данилко вперше публічно заговорив українською.

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